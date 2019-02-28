'Şeffaflıkta zirve yapmış bir insanım' diyen Özhaseki: O anketlerin çoğunda manipülasyon var

AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Özhaseki, kamuoyuna yansıyan anketlerin çoğunda manipülasyon olduğunu söyledi. Özhaseki, "Ben hem tarafsız anketlere, hem de vatandaşa baktığımda umutlanıyorum" dedi.

AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Özhaseki, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a konuştu.

Özhaseki, Hakan'ın "Nedir sizin tarzınız?" sorusunu yanıtlamadan önce "Ben kendi tarzımı anlatırken Melih Gökçek'ten farkımı anlatıyormuşum gibi algılanıyor. Bu doğru değil. Benim tek bir amacım var; kendi tarzımı, üslubumu vatandaşa doğru dürüst anlatmak" hatırlatmasında bulundu. Özhaseki şöyle devam etti:

"Dinlerim, istişare ederim, kararı öyle veririm. Gönül alırım, rıza alırım. Şeffaflıkta zirve yapmış bir insanım. Şeffaflık benim için çok önemlidir. Polemikçi değilim, polemiğe girmem. İsraf sevmem. Proje üretirim. Genel siyasetin içinde başat aktör olmak gibi bir niyetim yoktur."

Kamuoyuna yansıyan anket sonuçlarını da değerlendiren Özhaseki, "O anketlerin çoğunda manipülasyon var. Ben hem tarafsız anketlere, hem de vatandaşa baktığımda umutlanıyorum" ifadesini kullandı.

Özhaseki, Ankaralı olmadığı yönündeki eleştirilere de değindi. "Bunu ilk Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Bana böyle diyen Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki iki belediye başkanından biri Tuncelili, diğeri Afyonlu" diyen Özhaseki, "5.5 milyon nüfus var Ankara'da. Bunun 4 milyonu Orta Anadolu'dan gelmiş" diye konuştu.

'HER TARAFINI EZBERE BİLİYORUM'

Özhaseki şöyle devam etti:

"Ankara'nın imarla ilgili ana planlamasını 6 ay kadar emek vererek yaptım. Pafta pafta çalıştım. Her tarafını ezbere biliyorum. Üç çocuğum Ankara'da okudu. Ankara'da hep bir evimiz oldu. Gençlik dönemimde beş yıl geçirdim Ankara'da. Üç dönemdir Ankara milletvekiliyim. Buna rağmen bana Ankaralı değil falan diyorlar. Neyse ki iş bilmez diyemiyorlar, tembel diyemiyorlar."