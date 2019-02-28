Selvi: Anketçilerle görüştüm, 'Seçim sonucunu sandığa gitmeyenler belirleyecek' denecek kadar ciddi bir durum var

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yerel seçime dair dört anket şirketinin sahibi ile görüştüğünü belirtti. Selvi, "Seçimlere damgasını vuracak olaylardan biri de kararsız seçmenlerin oranı. Öyle ki 'Bu seçimlerin sonucunu sandığa gitmeyenler belirleyecek' denilecek kadar ciddi bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Abdulkadir Selvi, "Anketler ne diyor, kararsızların oranı ne?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Seçimlere damgasını vuracak olaylardan biri de kararsız seçmenlerin oranı. Öyle ki 'Bu seçimlerin sonucunu sandığa gitmeyenler belirleyecek' denilecek kadar ciddi bir durumla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

15 Aralık —1 Ocak tarihleri arasında yapılan araştırmalarda kararsızların oranının yüzde 25-30 seviyesinde olduğunu hatırlatan Selvi, şöyle devam etti:

"Peki seçimler yaklaştıkça kararsızların cephesinde tablo ne? GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Andy-Ar Araştırma Başkanı Faruk Acar, ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu ve Optimar Araştırma'dan Hilmi Daşdemir ile görüştüm.

© AA / Mustafa Çiftçi Erdoğan'ın 'Güvenmiyorum' dediği anket şirketlerinden açıklamalar

Partilerin oy oranını sormadım. Kararsızların durumunu soruşturdum. Seçimler yaklaştıkça kararsızların oranında kısmi bir gerileme olduğunu söylediler. Ancak belirli bir oranda kararsız seçmenin varlığını koruduğunu ifade ettiler. Belediye başkan adaylarının belirlenmesi ve ittifak adayları nedeniyle yeni bir olguya dikkat çekildi. "Hiçbiri" diyenlerin oranında bir artış dikkati çekiyor. Diğer yerel seçimlerde tam aksi olur, adaylar belirlendikten sonra hızlı kaymalar yaşanırdı. Ancak bu kez farklı. Aday belirleme sürecinde yaşanan sancılar ve ittifaklar nedeniyle kararsızlar belli bir oranı koruyor. Kararsız seçmende "ekonomi"nin etkisi üzerinde duruluyor. Kimi yerlerde "Ekonomi Partisi", muhalefet liderlerinden daha etkili oluyor. Bizde seçimlere katılım oranı yüzde 85-86 seviyesinde oluyor. 2014 seçimlerinde FETÖ'yle hesaplaşma adına bu oran yüzde 89'a çıkmıştı. Yukarıdaki nedenlerden dolayı 31 Mart'ta seçimlere katılım oranının düşeceği tahmin ediliyor.

KARARSIZLARIN DURUMU

İki tür kararsızdan söz ediliyor.

1- Partisine karşı kararsız olanlar.

2- İttifaklara karşı kararsız duranlar.

© AA / Arşiv Üç anket firması: Mansur Yavaş önde

AK Parti kararsızlarından ve CHP kararsızlarından söz ediliyor. "AK Partili kararsızların" başka bir partiye gitmediği dikkat çekiyor. Erdoğan'ın kendilerini yeniden ikna etmesini bekliyorlar. CHP'nin kırgınları ise aday belirleme sürecinde yaşananlar ve ittifakların bir sonucu olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting performansı biliniyor. Muhalefet liderleri henüz üç yerde miting yapamadı ama Erdoğan bir günde 3 miting yapıyor. Mitinglerde HDP'lilerin konuşmalarını izleterek, ayrıca "Kürdistan" sözlerine karşı çıkışıyla MHP seçmenini konsolide etmeye çalışıyor. Erdoğan'ın sahaya çıkmasıyla birlikte havanın değişmeye başladığı söyleniyor. Yine de bu seçimde hiçbir yerin hiçbir parti açısından çantada keklik olmadığının altı çiziliyor.

Kararsızların dağılımına gelince, son 10 güne dikkat çekiliyor."