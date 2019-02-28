YSK'dan yeni oy pusulası kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy pusulası basım kararını değiştirdi. Daha önce kanun gereği sandık seçmen sayısının yüzde 15 fazlasıyla oy pusulası basılırken, bu kez oy pusulaları daha fazla basılacak.
‘70 SEÇMENİ OLAN BİR SANDIK İÇİN BİLE 365 OY PUSULASI BASILACAK’
Bunun üzerine değişik alternatifler değerlendiren YSK, sonuçta; her sandık için 365 oy pusulası, seyyar sandıklar için 50 oy pusulası bastırılmasına, oy pusulası paketlerinin bu sayılarla oluşturulmasına ve her ilçe seçim kuruluna 3 paket yedek oy pusulası paketi gönderilmesine karar verdi.
Bu karar, o seçim çevresinde yapılacak her seçim türü için ayrı uygulanacak.
Bir yetkili YSK'nın bu kararını şöyle yorumladı:
"Kararın anlamı seçmen sayısından çok fazla sayıda oy pusulası basılacağıdır. 70 seçmeni olan bir sandık için bile 365 oy pusulası basılacağıdır. Esas olan sandık tutanak defterine oy pusulası sayılarını yazmak, mühürendiklerini yine tutanak defterinde kayıt altına almak ve sandık sonuç tutanağına kullanılmayan oy pusulası sayısını yazmaktır. 16 Nisan referandumu hariç oy pusulalarının sayılarını hep kontrol edilebiliyordu."
İYİ PARTİ'DEN TEPKİ
Çıray, "YSK her sandık için 365 oy pusulası basılması kararıyla seçim güvenliğini peşinen berhava etti. YSK'nın bu kararıyla esasen 2011 seçimlerinden bu yana seçim güvenliğini güçlendirmeyi değil adeta kasıtlı olarak zayıflatmayı amaçlayan bir kurum olduğu izlenimini maalesef pekiştirmiş oldu. Çünkü bu kararla atıl kalan ve mühürsüz olmaları artık yasal hale gelmiş oy pusulaları ve zarflarıyla iktidar güçlerinin istedikleri gibi oynayabilecekleri bir seçim vasatı için gerekli şartların belki de en işlevsel unsuru sağlanmış olmaktadır" dedi.
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