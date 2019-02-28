Metiner: Parti mi kuracaksınız başka bir şey mi yapacaksınız, ne yaparsanız yapın ama artık mertçe yapın

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Evet, hainsiniz" başlığıyla yayımlanan yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yerel seçim sonrası yeni parti kuracağı yönündeki iddiaya tepki gösterdi.
Mehmet Metiner'in bugün yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:
Metiner şöyle devam etti:
"İlginçtir, bizler liderimizi savunduğumuzda bize ağza alınmayacak hakaretler saydıranlar şimdi kendi liderleri için daha fazlasını yapıyorlar. Kuruldukları gazete köşelerinde "yok öyle demedi, yok böyle demedi, vallahi yanlış hiç yapmadı!" diyenlerin acıklı hallerini ibretle izliyoruz. Aynı zevatın her fırsatı ganimet bilerek liderimiz Erdoğan'a ve onu aslanlar gibi savunanlara nasıl saydırdıkları sır değil.
Bu mealde sözler söyleyerek kendi marazi duygularını liderimizin üzerine boca eden o zatı na-muhtereme diyeceğimiz şu: 'Senin adına konuştuğun kişi şimdiden kurulacak partide insanlara rol vermiyor mu, makam ve koltuk dağıtmıyor mu?'
Hem size verilen rolü oynayacaksınız hem yarın size bahşedilecek makamlar üzerinden tepineceksiniz, size o rolü ve makamı şimdiden vadeden kişiye toz kondurmayacaksınız, sonra da kalkıp Erdoğan'a şarlayacaksınız.
Madem o kadar mertsiniz, ilkeli ve dürüstsünüz Erdoğan size en tepe makamları bahşettiği zaman niye karşı çıkmıyordunuz? Sahiden mide kaldırıyorsunuz. Düşün artık yakamızdan…
Parti mi kuracaksınız başka bir şey mi yapacaksınız, ne yaparsanız yapın ama artık mertçe yapın!
Seçim sonuçları üzerinden o kirli ve karanlık hesapları yapan şer odaklarıyla aynı siyasal amaçta birleşiyor duruma düşmek size ar gelmiyorsa varın elinizden geleni ardına koymayınız."
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