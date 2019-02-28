Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, yerel seçim sonrası 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından yeni parti kurulacağı iddiasını değerlendirdi. Metiner, "Parti mi kuracaksınız başka bir şey mi yapacaksınız, ne yaparsanız yapın ama artık mertçe yapın" dedi.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Evet, hainsiniz" başlığıyla yayımlanan yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yerel seçim sonrası yeni parti kuracağı yönündeki iddiaya tepki gösterdi.

Metiner, herhangi bir isim vermediği yazısında "Madem o kadar mertsiniz, ilkeli ve dürüstsünüz Erdoğan size en tepe makamları bahşettiği zaman niye karşı çıkmıyordunuz? Sahiden mide kaldırıyorsunuz. Düşün artık yakamızdan. Parti mi kuracaksınız başka bir şey mi yapacaksınız, ne yaparsanız yapın ama artık mertçe yapın. Seçim sonuçları üzerinden o kirli ve karanlık hesapları yapan şer odaklarıyla aynı siyasal amaçta birleşiyor duruma düşmek size ar gelmiyorsa varın elinizden geleni ardına koymayınız" dedi.

Mehmet Metiner'in bugün yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İki kesim 31 Mart için pusuya yatmış bekliyor. Birinci kesim, malum üst aklın emrindeki şer cephesi/illet odağı. İkinci kesim, daha önce en tepemizde bulunan ama sonra çeşitli bahanelerle trenden inenler cephesi. İlginçtir, her iki kesim de AK Parti'nin başarısızlığı üzerinden hesap yapıyorlar. Her iki kesimin ortak amacı, Erdoğan liderliğini siyaseten bitirmek" diyen Metiner, "31 Mart sonrasında AK Parti'nin sayısal olarak dramatik oy kaybı yaşadığını gördüğünde "kaos" planları yapanlar nasıl bir ihanetin içinde iseler, fırsatı ganimet bilip bu kaosu şahsi ikballeri için araç olarak kullanmayı düşünenler de benzer bir ihanetin içindedirler" ifadesini kullandı.

Metiner şöyle devam etti:

"İlginçtir, bizler liderimizi savunduğumuzda bize ağza alınmayacak hakaretler saydıranlar şimdi kendi liderleri için daha fazlasını yapıyorlar. Kuruldukları gazete köşelerinde "yok öyle demedi, yok böyle demedi, vallahi yanlış hiç yapmadı!" diyenlerin acıklı hallerini ibretle izliyoruz. Aynı zevatın her fırsatı ganimet bilerek liderimiz Erdoğan'a ve onu aslanlar gibi savunanlara nasıl saydırdıkları sır değil.

İçlerinden biri çıkıp diyor ki: 'Erdoğan makam verip dağıtıyorsa oturup düşünmek lazım.'

Bu mealde sözler söyleyerek kendi marazi duygularını liderimizin üzerine boca eden o zatı na-muhtereme diyeceğimiz şu: 'Senin adına konuştuğun kişi şimdiden kurulacak partide insanlara rol vermiyor mu, makam ve koltuk dağıtmıyor mu?'

Hem size verilen rolü oynayacaksınız hem yarın size bahşedilecek makamlar üzerinden tepineceksiniz, size o rolü ve makamı şimdiden vadeden kişiye toz kondurmayacaksınız, sonra da kalkıp Erdoğan'a şarlayacaksınız.

Madem o kadar mertsiniz, ilkeli ve dürüstsünüz Erdoğan size en tepe makamları bahşettiği zaman niye karşı çıkmıyordunuz? Sahiden mide kaldırıyorsunuz. Düşün artık yakamızdan…

Parti mi kuracaksınız başka bir şey mi yapacaksınız, ne yaparsanız yapın ama artık mertçe yapın!

Seçim sonuçları üzerinden o kirli ve karanlık hesapları yapan şer odaklarıyla aynı siyasal amaçta birleşiyor duruma düşmek size ar gelmiyorsa varın elinizden geleni ardına koymayınız."