Diyarbakır'da 14 öğretmene halı saha yüzünden gözaltı

Diyarbakır'da halı saha saati yüzünden öğretmenler ve bir savcı arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda 14 öğretmen gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Öğretmenler sahipsiz değildir" diye tepki gösterdi. HSK, olayla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşanan olayda, öğretmenlerin halı saha maçı 9 ila 10 saatleri arasında, savcının maçı ise 10 ila 11 saatleri arasındaydı.

Diken'in aktardığı habere göre, maç saatini karıştıran savcı, öğretmenlerin saatinde halı sahayı kullanmak istedi. Öğretmenlerin duruma itiraz etmesi nedeniyle çıkan tartışma sonrası 14 öğretmen gözaltına alındı.

Tımarhaneden sıradan bir gün; Diyarbakır Çermik'te Öğretmenlerin halı saha maçı 9-10 Savcının maçı ise 10-11 Savcı saatleri karıştırıp saat 9'da gelince 14 Öğretmeni gözaltına aldırdı. — Kaç Saat Oldu?🌍 (@kacsaatolduson) 28 февраля 2019 г.

​Gözaltılara tepki gösteren Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter hesabından, "Öğretmenler bu ülkenin üvey evladı değildir, sahipsiz hiç değildir. Diyarbakır Çermik ilçesinde 14 öğretmenin gözaltına alınması bizleri derinden üzmüştür" mesajını paylaştı.

Öğretmenler bu ülkenin üvey evladı değildir, sahipsiz hiç değildir. Diyarbakır Çermik ilçesinde 14 öğretmenin gözaltına alınması bizleri derinden üzmüştür. — Mustafa SAFRAN (@safran1958) 27 февраля 2019 г.

MEB Personel Müdürü Hamza Aydoğdu da gözaltıları eleştirdi. Bu durumu 'kabul edilemez‘ bulduğunu ifade eden Aydoğdu, "Diyarbakır'da 14 öğretmenimiz halı sahada maç yaparken gözaltına alınmıştır. Adalet, şahsi ihtiraslar için kullanılamaz; öğretmenlerimize reva görülen bu muameleyi şiddetle kınıyorum. Öğretmenler, toplumun çimentosudur; itibarlarının zedelenmesi kabul edilemez…" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’da 14 öğretmenimiz halı sahada maç yaparken gözaltına alınmıştır.

Adalet,şahsi ihtiraslar için kullanılamaz;öğretmenlerimize reva görülen bu muameleyi şiddetle kınıyorum.

Öğretmenler,toplumun çimentosudur;itibarlarının zedelenmesi kabul edilemez… — Hamza AYDOĞDU (@hmzaydg) 27 февраля 2019 г.

MEMUR-SEN: HOYRATLIK KİMSENİN İŞİ DEĞİL

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da gözaltılara Twitter'dan tepki gösterdi.

Adalet Bakanlığı'na konuyu araştırma çağrsında bulunan Yalçın, "Hoyratlık kimsenin işi değil. Adaletin mekanizmasının hiç değil" ifadelerini kullandı.

Gündeme getirdiğimiz Diyarbakır Çermik'te yaşanan ve öğretmenlerin onurunu zedeleyen Cumhuriyet Başsavcısı keyfiliğine sessiz kalmayan,tepki veren Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür ediyorum.



Konuyu Adalet Bakanlığına taşıdık.HSK'yı bu sevimsiz hadise için göreve davet ediyorum. pic.twitter.com/fd7cPsZgO1 — Ali Yalçın (@_aliyalcin_) 28 февраля 2019 г.

Adalet Bakanı Sn.@abdulhamitgul Bey bu konuyu araştırmalı. Şırnak'ta öğretmenlik yaptığım yıllarda benzer bir hadise yaşamıştım.İçimde yaradır hala..

Bu konu araştırılmalı.İlgili kişilerin ifadesine başvurulmalı.Hoyratlık kimsenin işi değil.Adaletin mekanizmasının hiç değil. https://t.co/AyhdRqdK6Q — Ali Yalçın (@_aliyalcin_) 27 февраля 2019 г.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), olayla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.