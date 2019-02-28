İmamoğlu projelerini açıkladı: 4+1 formülüyle İstanbul'da pahalılığı gerileteceğiz

CHP tarafından 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen İmamoğlu, İstanbul projelerini anlattı.

İstanbullunun cebinden çıkan dört kalemdeki harcamayı kısacaklarını belirten İmamoğlu, "Sebze-meyvedeki yüzde 65 enflasyondan siz sorumlusunuz ama çözüm bizde. İstanbul'un ucuz ve güvenli gıdaya erişimini sağlayacağız" diye konuştu.

4 vaadini "İstanbullu'nun gıdaya, ulaşıma, eğitime ve suya harcadığı parayı azaltmak" diye anlatan İmamoğlu "Bunlar İstanbullu'ya göreceksiniz çok rahat nefes aldıracak. Bunlara ek olarak artı 1 diyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal yardım bütçesini tam 3 katına çıkartacağız" dedi.

Kadına yönelik şiddete dikkat çeken İmamoğlu, "Utanarak söylüyorum ki bu şehirde 3 kadından biri şiddete maruz kalıyor. Büyükşehir belediyesi ne yapıyor peki? Hiç. İlgili tüm kesimlerle masalar kuracağız. Kadınlar için 2 istasyon ve 2 sığınak açacağız" ifadesini kullandı.

​İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

'İBB'NİN SOSYAL YARDIM BÜTÇESİNİ TAM 3 KATINA ÇIKARACAĞIZ'

- İstanbullulara verilen sosyal yardımları mümkün olduğunca artıracağız. 4+1 formülüyle İstanbul'da pahalılığı gerileteceğiz. İstanbullunun gıdaya harcadığı, ulaşıma, eğitime ve suya harcadığı parayı azaltacağız. Bunlar İstanbulluya çok rahat nefes aldıracak.

— Bunlara ek olarak artı 1 diyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal yardım bütçesini tam 3 katına çıkaracağız. Bu devasa şehir kendi yakın çevresinde kendi kırsalından ne yazık ki beslenemiyor. İstanbul çevresinde yapılan tarımsal üretimi verimli hale getirip artıracağız.

— Kent Gıda Konseyi'ni kuracağız. İstanbullu ne yediğini bilecek. Halk Süt'le ihtiyacı olan bölgelerde çocuklarımıza ücretsiz dağıtacağız.

'İSTANBULLU MUSLUKTAN TEMİZ SU İÇEBİLECEK'



© Fotoğraf : DHA İmamoğlu: Artık evinize su yüzde 40 daha ucuz girecek

- Yeni bebeği olan anne, çocuğu 4 yaşına gelene kadar ulaşımdan ücretsiz faydalanacak. Çocuklar 12 yaşına kadar toplu taşıma araçlarına ücretsiz binecek. Öğrencilerin 85 lira olan kartını 50 liraya indirdik. Resmi, dini ve milli bayramlarda toplu taşıma tüm halkımıza ücretsiz olacak. 25 yaşın altındaki tüm gençler toplu taşımadan yüzde 40 indirimli faydalanacak.

— Hanelere suda yüzde 40 ortalama indirim yapacağız. 5 yılın sonunda altyapı çalışmalarını tamamladığımızda İstanbullu artık musluktan temiz su içebilecek.

'BAZILARI ÇILGIN PROJELER PEŞİNDE KOŞMAK İSTEYEBİLİR; 4 GENÇTEN 1'İ İŞSİZ'



— 25 bin insana doğrudan istihdam oluşturacağız. Bazıları çılgın projeler peşinde koşmak isteyebilir. 4 gençten 1'i işsiz. Bölgesel istihdam ofislerini kuracağız. İş arayan ile işvereni buluşturacağız.

- Eğitim sorununa odaklanacağız. İstanbul'u kent enstitüleri ile tanıştıracağız. Girişimciliği destekleyeceğiz.

— İstanbul tanıtım ve yatırım ajansını kuracağız. Üretim ekonomisini yeniden canlandıracağız. En az 200 bin kişiye 5 yıl içerisinde iş bulacağız. Belediye olarak İstanbul'daki organize sanayi bölgelerinde 5 adet işçi sağlığı ve mesleki hastalıkları tıp merkezi açacağız.

— İş başı yapar yapmaz İstanbul'un sosyal yardım paketinin bütçesini üç katına çıkaracağız. Kapı kapı yapacağımız tespitlerle her aileye bu desteklerden fayda üreteceğiz.

— Her ay 200 TL'den 2020 TL'ye kadar nakdi yardım yapacağız. Bu yardımı hanımefendilere vereceğiz. Kadınları eşit birer yurttaş olarak dstekleyen bir kadın politikasını bizzat kadınlarla birlikte inşa edeceğiz.

'UTANARAK SÖYLÜYORUM Kİ 3 KADINDAN BİRİ ŞİDDETE MARUZ KALIYOR'

— Utanarak söylüyorum ki bu şehirde 3 kadından biri şiddete maruz kalıyor. Büyükşehir belediyesi ne yapıyor peki? Hiç. İlgili tüm kesimlerle masalar kuracağız. Kadınlar için 2 istasyon ve 2 sığınak açacağız. Çocuk istismarıyla ilgili için de özel bir birim kuracağız. Kadına şiddet uygulayan erkekler karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o koca örgütünü bulacaklar, net söylüyorum.