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12:23 28 Şubat 2019
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    Elektrik faturası

    Elektrik tüketim desteği kararı, Resmi Gazete'de: Ödemeler yarın başlıyor

    © AA /
    Türkiye
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    İhtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesinin 1 Mart itibariyle başlayacağını söyledi.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca Türk vatandaşlarından aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin asgari ihtiyaçlarının karşılanması için elektrik tüketim desteği verilmesi amaçlanıyor.

    elektrik faturası
    © Fotoğraf : DHA
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    Bu kapsamda, düzenli yapılan sosyal yardımlar veya aylıklardan faydalandırılan hanelerden Türk Vatandaşı hak sahiplerine, hak sahipliği kriterlerini kaybedinceye kadar elektrik tüketim desteği sağlanacak.

    Elektrik tüketim desteği kapsamında bulunan hanelere, hanedeki kişi sayısı kriteri dikkate alınarak aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutara kadar destek verilecek.

    Elektrik tüketim desteği kapsamında aktarılacak tutarların hesaplanmasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından onaylanan elektrik faturalarına esas tarife tablolarında alçak gerilim seviyesinden bağlı mesken abone grubu için belirlenmiş bedeller ile pay, fon ve vergilerin mesken haneler için uygulanan tavan oranları dahil edilerek kilovatsaat başına ortaya çıkan birim bedel dikkate alınacak.

    ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİNİN FİNANSMANI

    E-Devlet
    © AA /
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    Elektrik tüketim desteği, öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları kullanılarak yapılacak.

    Fon kaynaklarının yeterli olmaması durumunda ödeme için ihtiyaç duyulan tutar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine konacak ilave ödenekten karşılanacak.

    Elektrik tüketim desteğinin uygulanma yöntemi, kapsamda olan düzenli yardım programları ve aylıklar ile verilecek destek miktarının hanedeki kişi sayısı kriterine göre belirlenmesi ve desteğe ilişkin diğer hususlara dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşleri alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek.

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    DHA
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    Elektrik tüketim desteği kapsamında yapılan ödemeler, diğer sosyal yardımlar ve aylıklar için yapılacak muhtaçlık hesaplaması ile genel sağlık sigortası gelir tespitinde gelir olarak dikkate alınmayacak.

    2 MİLYON 22 BİN HANEYE DESTEK SAĞLANACAK

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesinin 1 Mart itibariyle başlayacağını söyledi.

    Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ihtiyaç sahibi ailelere devlet tarafından aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketim desteği verileceğini duyurmuştu. Bu uygulamadan yaklaşık 2 milyon 22 bin hanenin yararlanmasını bekliyor.

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    Etiketler:
    elektrik desteği, destek, enerji, Elektrik, Elektrik faturası, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, EPDK, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Zehra Zümrüt Selçuk, Recep Tayyip Erdoğan
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