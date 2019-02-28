Akşener: Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz, sürprizimiz olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz, bugün gün içerisinde bildireceğiz. Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz. Size bir sürprizimiz olacak. Adayımız var, kazanacak bir aday" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceklerini belirterek, ismi gün içinde duyaracaklarını söyledi.

Mersin'de yarıştan kopmadıklarını vurgulayan Akşener, "Size bir süprizimiz olacak. Adayımız var, kazanacak bir aday. Yeni bir isim ama bildiğiniz bir isim" dedi.

İYİ Parti'den Mersin adaylığı YSK tarafından reddedilen Burhanettin Kocamaz ise "İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz olacak, kendisini destekliyorum" açıklamasında bulundu.