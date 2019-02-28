Gökçek: Davutoğlu hareketiyle iğne ucu kadar ilgim yok

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen yeni partiyi desteklediği yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi. Gökçek, "Ahmet Davutoğlu hareketi ile iğne ucu kadar ilgim yoktur" dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından yeni bir parti kurulacağı iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu partiyi destekleyeceğine dair çıkan haberlere değinen Gökçek, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı parti ile ilgili zorlama bir haberle beni ilgilendirmişler. Bir ortak arkadaşımızın cenazesinde bulunmamız bizim Davutoğlu ile parti kurduğumuza delil olarak yetmiş. Kamuoyu bilmelidir ki, Ahmet Davutoğlu hareketi ile iğne ucu kadar ilgim yoktur. Belediye başkanlığını bıraktıktan sonra, Davutoğlu ile düğün ve cenaze haricinde bir kere bile bir araya gelmedim."