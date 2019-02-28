Albayrak'tan 'Bazı AB gazetecileri toplantıya alınmadı' diyen Katainen'e: Buradakiler özgürce soru soruyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Katainen'in "Bazı AB gazetecileri toplantıya alınmadı. Basın özgürlüğü temel bir haktır" şeklindeki eleştirisine Albayrak, "Akreditasyonu yenilenenler burada, özgür bir şekilde soru sorabiliyorlar" yanıtını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AB —Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısı kapsamında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

© AFP 2018 / MUSTAFA OZER Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bu yıl ilk kez Basın Özgürlüğü Ödülleri'ni vermeyecek

Toplantı sırasında Katainen, bazı gazetecilerin akreditasyonu olduğu halde basın toplantısına alınmadığını söyledi:

"Maalesef bütün detaylara hakim değilim. Sadece duyum olarak bana iletildi. Ancak hakikaten üzüntü duyuyorum. AB gazetecilerinin hepsi bu basın toplantısına katılamadılar. Çalışmalar sürüyor. Bu konu ile ayrıntıları bilmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim ama basın özgürlüğü dünyanın her yerinde temek bir haktır."

Bunun üzerine Albayrak, "Bazılarının akreditasyonu yenilendi. Gördüğünüz gibi özgür bir şekilde soru sorabiliyorlar. Akreditasyonu olan bazı basın mensuplarının akreditasyonları yenilenmemiş. Her ülkenin basın özgürlüğü, kendi içindeki kurallar çerçevesinde yürür. Yenilenenlerin bir kısmı burada, özgürce soru soruyor. Bir kısmının yenilenebilir, gelecek sene gelir, belki yenilenmez. Bu çerçevede meseleye bakmak lazım" ifadesini kullandı.