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13:57 28 Şubat 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere uyarı

    © AA / Ali Atmaca
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (376)
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da STK temsilcileri, muhtarlar ve iş insanları ile bir araya geldi. Konuşmasında CHP'lilere uyarıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Asla ve asla kışkırtıcı sözlere cevap vermeyin. Kaybedeceklerini anladılar her tarafa saldırıyorlar" dedi.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Kestel ilçesindeki kültür merkezinde akademik odalar, STK temsilcileri, esnaf odaları, muhtarlar ve iş insanlarıyla buluşma programına katıldı.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / CHP
    Kılıçdaroğlu: Yerel seçimlerde yeni bir tarih yazacağız
    Bursa'nın değişime ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sadece pozitif ayrımcılığı yoksul semtlere yapacağız. Oradaki hayat standartını da Nilüfer'de yaşayanların hayat standartına çekeceğiz. Lafla olmaz bu işler, birlikte yönetmekle, sabırla olur, muhtarlarla konuşarak, sorunlarını dinleyerek olur" diye konuştu.

    CHP'lilere uyarıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Asla ve asla kışkırtıcı sözlere cevap vermeyin. Kaybedeceklerini anladılar her tarafa saldırıyorlar. Bize saldırıyorlar, Bahriye Üçok'a, Uğur Mumcu'ya saldırıyorlar. Nasıl yaparız da CHP'lileri sokağa çekeriz derdindeler. Bunlara asla cevap vermeyin" ifadesini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

    'ARAMIZDA SİYAHLA BEYAZ KADAR FARK VAR'

    — Bursa'nın değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Kentsel belediye başkan adayımız kırsal ile belediye arasındaki ilişkiler söz etti. Bizim büyükşehir belediyelerimizin olduğu yerde kırsal ile kent arasında son derece ciddi tutarlı bir ilişki kurulmuştur.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    İHA
    Kılıçdaroğlu: Her gelenin tokatladığı bir Türkiye haline geldik
    - Bursa'nın bir kimliği, tarihsel dokusu var. Kimliği kalmadı artık. Sadece tarım alanında hizmet etmek değil, bir kentte yaşamanın farklı özellikleri vardır. Vatandaşlar pazar günü aileleriyle birlikte kahvaltı yapmak isterler, parka çıkmak isterler, sinemaya gitmek isterler. Bütün bunları yapacak olan o kentin belediye başkanıdır. Belediye başkanının kentte birliği sağlaması lazım. Belediye başkanı bunu yaptığı zaman o kentte birlik, huzur olur.

    — Sadece pozitif ayrımcılığı yoksul semtlere yapacağız. Oradaki hayat standartını da Nilüfer'de yaşayanların hayat standartına çekeceğiz. Lafla olmaz bu işler birlikte yönetmekle, sabırla olur, muhtarlarla konuşarak, sorunlarını dinleyerek olur.

    — Nilüfer Belediye Başkanımız yönetirken her kuruşun hesabını verecek. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunun için mücadele edeceğiz. Birlikte güç alarak yolumuza devam edeceğiz. Biz diğerlerine benzemeyiz. Diğerlerinin mücadelesi cep mücadelesi ve yeşil dolar mücadelesidir. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. İnsalara hizmet etme mücadelesidir. Aramızda siyahla beyaz kadar fark var.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (376)

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa
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