Babaoğlu: CHP'de işlerin nasıl döndüğünü görenlerin suskunluklarının bağışlanacak yanı var mı?

Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu, 'Hepinizin de kaseti yoktu ya!' başlıklı köşe yazısında "CHP'li seçmen çoktandır hipnozda" yorumu yapıp şu eleştiriyi getirdi: "Seçmenin halini tartışmanın alemi yok artık! Ama CHP içinde görev yapıp işlerin nasıl döndüğünü görüp yaşayanların uzun süren suskunluklarının ‘bağışlanacak’ yanı var mı? Hiç sanmıyorum."

Babaoğlu'nun köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

Bakıyorum da…

© AA / Ali Atmaca Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere uyarı

Tanıdığım bazı CHP'liler huzursuzlanmaya başladılar.

Hepsi de zaman zaman teşkilatta çalışmış tipler.

Şimdi söylenip duruyorlar…

Acaba Onur Öymen CHP'nin bir Amerikan projesine dönüştüğünü söylerken haklı mı?

Sahi ya, Kılıçdaroğlu nereden çıktı, başka adam mı yoktu?

İyi de…

Bu sorular için bu kadar beklenir mi?

Onları dinlerken "nihayet" mi desem, "çok geç kaldınız" mı desem, bilemiyorum.

***



Şimdi mızıldanmaya başlayan CHP'lilerin yüzlerine haykırmak istiyor insan?

Kaset komplosu görmezden gelinecek şey mi?

Sanki hepinize ayrı bir kasetle şantaj yapılıyormuş gibi nasıl bu kadar suskun kaldınız?

Tam 9 yıl…

Kılıçdaroğlu ve arkasındaki güçler "Erdoğan nefreti" ve iler tutar yanı olmayan konuşmalarla CHP seçmenini serseme çevirirken siz teşkilatta küçük de olsa bir yer kapabilir miyiz telaşındaydınız…

FETÖ dahil bütün rezilliklere gözlerinizi kapadınız…

Oysa bir kez olsun, Türkiye'nin bağımsızlık arayışı ve milli menfaatlerini ön plana alsaydınız, CHP'de olup bitenlerin tuhaflığına uyanırdınız.

***



CHP'li seçmen çoktandır hipnozda…

Kapılmış gidiyor; HDP'ye hizmet ediyormuş, FETÖ'ye alet oluyormuş, Mustafa Kemal'in kemiklerini sızlatıyormuş, bunların hiçbirini kavrayacak halde değiller.

Düşünün, içi bomboş bir kitabı 2500 lira verip almak için kuyruğa giriyorlar, paraları çıkışmadığında kitabın camekan içinde sergilenen kopyasına bakıp gözyaşı döküyorlar.

Bu yüzden seçmenin halini tartışmanın alemi yok artık!

Ama CHP içinde görev yapıp işlerin nasıl döndüğünü görüp yaşayanların uzun süren suskunluklarının "bağışlanacak" yanı var mı? Hiç sanmıyorum.