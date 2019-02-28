Hapis cezası aldığını öğrendi, Bakırköy Adliyesi'ne baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

İstanbul'daki Bakırköy Adalet Sarayı'nda öğle saatlerinde baltayla gelen 28 yaşındaki Serdar Güç "Adaletimle geldim" diye bağırdı. Güvenlik görevlileri, baltayı fark edince durumu polise bildirdi.
Mesleği sorulan Güç, "Oduncuyum. Sabahtan akşama kadar balta sallıyorum. Niçin pişman olayım, ben bir pişmanlık görmüyorum" ifadelerini kullandı.
Güç'ün polise mukavemetten 7 aylık hapis cezası aldığını bugün tebligatla öğrendiği ve bunun üzerine adliyeye geldiği belirtildi.
Güç hakkında, "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet" işlem yapıldığı öğrenildi.
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