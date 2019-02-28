Muhtar Günaçar aracında silahla vurulmuş halde bulundu

Edremit-Kızılkeçili Mahallesi yolu kenarında park edilmiş otomobildeki kadının hareketsiz olduğunu fark edenler durumu jandarmaya bildirdi.
Günaçar'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Günaçar, 25 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından, "Son günlerde hakkımda asılsız ve mesnedsiz haberler çıkarılarak şahsım yıpratılmaya çalışılmakta olup, haberi çıkaran kişiler kendilerine benim üzerimden prim yapmaya çalışmaktadırlar" demişti.
Olay gecesi Günaçar ile görüştüğü ileri sürülen 2 kişinin ifade verdiği öğrenildi.
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