Deniz Gezmiş'in yeni bir fotoğrafı yayınlandı: Çekildikten 50 yıl sonra ortaya çıktı

Depo Photos tarafından paylaşılan fotoğrafı çeken kişinin ise 1979'da hayatını kaybeden gazeteci Erol Olgundemir olduğu belirtildi.
1969 yılına ait fotoğrafta, Deniz Gezmiş, Hukuk Fakültesi bahçesinde gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Sansaryan Han'da görülüyor.
Bu fotoğrafı ilk kez yayınlanıyor…— Depo Photos (@Depophotos) February 28, 2019
Deniz Gezmiş, Hukuk Fakültesi bahçesinde gözaltına alındıktan sonra getirildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Sansaryan Han'da, 1969.
(Erol Olgundemir — Depo Photos) pic.twitter.com/SQbd6xR0Gp
DENİZ GEZMİŞ KİMDİR?
28 Şubat 1947'de Ankara'nın Ayaş ilçesinde doğan Deniz Gezmiş, lise yıllarından itibaren sol örgütlenmelerin içerisinde bulundu ve okuduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 68 hareketi içerisinde öne çıkan isimlerden biri haline geldi.
4 Mart 1971'de dört ABD'li erin Balgat'taki Tuslog Tesisleri'nden kaçırılması eyleminde de bulunan Gezmiş, askerlerin serbest bırakılmasının ardından gittiği Sivas'ın Sarkışla ilçesinin Gemerek nahiyesinde Yusuf Aslan'la birlikte yakalandı.
16 Temmuz 1971'de başlayan THKO-1 Davası'nda TCK'nin 146. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle, 9 Ekim 1971'de idam cezasına çarptırıldı.
Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ile birlikte 6 Mayıs 1972 tarihinde Ankara merkez kapalı cezaevinde idam edildi.
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