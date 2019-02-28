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17:02 28 Şubat 2019
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    Deniz Gezmiş ve arkadaşları anıldı

    Deniz Gezmiş'in yeni bir fotoğrafı yayınlandı: Çekildikten 50 yıl sonra ortaya çıktı

    © AA / İsa Terli
    Türkiye
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    Türkiye'deki 68 hareketinin simge isimlerinden olan, 6 Mayıs 1972'de Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'la birlikte idam edilerek öldürülen Deniz Gezmiş'e ait yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Gözaltına alınmasının ardından götürüldüğü Sansaryan Han'da çekildiği anlaşılan fotoğraf daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamıştı.

    Ankara'da çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütleri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını, idam edilmelerinin 43. yılında mezarı başında andı.
    © AA / İsmail Çimen
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    6 Mayıs 1972'de Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'la birlikte idam edilerek öldürülen Deniz Gezmiş'in 72. doğumgününde daha önce yayınlanmamış bir fotoğrafı paylaşıldı.

    Depo Photos tarafından paylaşılan fotoğrafı çeken kişinin ise 1979'da hayatını kaybeden gazeteci Erol Olgundemir olduğu belirtildi.

    1969 yılına ait fotoğrafta, Deniz Gezmiş, Hukuk Fakültesi bahçesinde gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Sansaryan Han'da görülüyor.

    DENİZ GEZMİŞ KİMDİR?

    28 Şubat 1947'de Ankara'nın Ayaş ilçesinde doğan Deniz Gezmiş, lise yıllarından itibaren sol örgütlenmelerin içerisinde bulundu ve okuduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 68 hareketi içerisinde öne çıkan isimlerden biri haline geldi.

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    © AA / Turgay Duyar
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    Öğrenci eylemleri içerisinde aktif olarak yer alan ancak çok sayıda gözaltı ve tutuklamanın ardından üniversiteden ihraç edilmesiyle birlikte öğrenci hareketleri içerisinde yer almayı bırakan Gezmiş, Haziran 1969 tarihinde bir süre Filistin'e gitti, ardından Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu (THKO) kurdu.

    4 Mart 1971'de dört ABD'li erin Balgat'taki Tuslog Tesisleri'nden kaçırılması eyleminde de bulunan Gezmiş, askerlerin serbest bırakılmasının ardından gittiği Sivas'ın Sarkışla ilçesinin Gemerek nahiyesinde Yusuf Aslan'la birlikte yakalandı.

    16 Temmuz 1971'de başlayan THKO-1 Davası'nda TCK'nin 146. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle, 9 Ekim 1971'de idam cezasına çarptırıldı.

    Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ile birlikte 6 Mayıs 1972 tarihinde Ankara merkez kapalı cezaevinde idam edildi.

    Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararı
    © AA /
    Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararı

     

    Etiketler:
    idam, fotoğraf, 68 Hareketi, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO), İstanbul Üniversitesi, Yusuf Arslan, Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş, Türkiye
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