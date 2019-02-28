Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde yaşanan gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini arayan Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde yaşanan gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)