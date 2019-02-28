Vali'den Hasankeyf açıklaması: Göl kazandık

Yeni Hasankeyf yerleşkesindeki Kazı Evinde yapılan toplantıya Valinin yanı sıra; AKP Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, kurum müdürleri ve ilgili birim yetkilileri katıldı. Batman Olay Gazetesi ve İLKHA'da yer alan haberlere göre toplantıda konuşan Şahin, yurttaşların 15 Mayıs ve 15 Haziran arasında yeni Hasankeyf'e taşınmaya başlayacaklarını söyledi.
Yeni Hasankeyf yerleşkesine taşınma süreci hakkında bilgi veren Vali Şahin, "Nisan ayının ilk haftasında konutlar için kura çekimi gerçekleştiriyoruz. 15 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında yeni Hasankeyf yerleşkesine taşınma işlemleri tamamlanmış olacak. Haziran ayının başından itibaren su tutulmaya başlanacak, su hızlı bir şekilde yükselecek. Bu süre zarfından da Hasankeyf artık su altında kalmaya başlamış olacak. Biz taşınma sancılarını bitirip, tanıtma ve algıyı düzeltme operasyonuna başlayacağız. Sonbaharla birlikte biz mevcut algıyı düzeltmek için ilçede bir turizm hamlesi başlatacağız. Bu çok çok önemlidir. Ben hayatımda kendi malını kötüleyen bir esnaf görmedim. Bu şehir, bizim şehrimiz ve şehrimizi kötülemek bizim kârımıza değildir. Bazı hatalar olabilir, geçti gitti. Bundan sonra biz şehrimizi çok iyi bir şekilde tanıttıracağız" diye konuştu.
Hasankeyf ilçesinde kazandıklarının kaybettiklerinden daha fazla olduğunu söyleyen Vali, "Kaybettiklerimizden çok kazandıklarımız var. Evet, bazı şeyleri kaybettik ama ciddi şeyleri de kazandık. Göl kazandık. Bu şehir bir göle kavuşmuş olacak. Böyle bir göl etrafında tarihi eserlerin oluşmuş olduğu bir kültür park, gerçek anlamda, turizm anlamında pazarlanabilir değeri var. Tarihi eserler üzerinden dolaşabileceğimiz bir tekne turu ve tarihi bir doku var. Bunları kullanarak bir senaryo oluşturacağız. Bu senaryo ile şehrimizi tanıtacağız ve şehrimiz bölgenin parlayan yıldızı olacaktır. Hepinizin bu konuda birer bölge insanı olarak duyarlılık göstermenizi rica ediyorum" dedi.
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