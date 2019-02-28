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20:57 28 Şubat 2019
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    Hamza Dağ

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Belediye bütçesinden reklam yapılması kul hakkıdır

    © AA / Mehmet Çalık
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (381)
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bir belediye başkanının, fotoğrafları, sloganları kullanarak belediye bütçesinden reklam yapması kul hakkıdır. Bunun ortadan kalkması için ben de Mecliste kanun teklifi vereceğim" dedi.

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    Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'ın Adnan Menderes Üniversitesi Kongre Salonu'nda projelerini açıkladığı toplantıya katılan Dağ, burada yaptığı konuşmada, bundan önceki yerel seçimlerden farklı bir seçim süreci yaşandığına dikkati çekerek, bu kez ittifaklar olduğunu, Cumhur İttifakı olarak sadece CHP ile yarışmadıklarını, karşılarında bir ittifak olduğunu ifade etti.

    Dağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Cumhur İttifakı, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir araya gelmişler. Cumhur İttifakı'nı AK Parti ile MHP'yi bir çekin, başkan CHP'li, yardımcısından biri HDP'li, diğeri İYİ Partili. Böyle bir yapıya Aydın Büyükşehir Belediyesini, onu da geçtim mahalleyi telsim edebilir misiniz? Bunların böyle bir yapıyla yönetmesi mümkün değil. Böyle bir zihniyet farklılığı şehirleri mahvedecek. Ege Bölgesi'nde bugüne kadar vatanseverliğinden şüphe edilmeyen bu bölgede belediye içerisine HDP'liler sokularak, PKK'lılar sokularak çok farklı bir durumla karşı karşıya kalma ihtimali söz konusu önümüzdeki 5 yıl içerisinde."

    Aydın Büyükşehir Belediyesinin seçim kampanyasını orantısız bir şekilde yürüttüğüne dikkati çeken Dağ, şehrin tamamında, duvarlarda ve billboardlarda resimler göstererek 5 yıl boyunca yapılan şahsi reklamların kul hakkına girdiğini belirtti.

    Konuyu Mecliste de gündeme getireceğine işaret eden Dağ, "AK Parti'li de olsa MHP'li de olsa bir belediye başkanının, fotoğrafları, sloganları kullanarak belediye bütçesinden reklam yapması kul hakkıdır. Bunun ortadan kalkması için ben de Mecliste kanun teklifi vereceğim. Kendi mal varlığından bunu yapıyorlarsa da bunun faturasını gösterirler. Aydın'da da İzmir'de de 31 Mart akşamı, herkes, her türlü sonuca hazırlıklı olsun. O akşam tüm Türkiye Aydın'ı İzmir'i konuştuğu gibi dünyanın gözü de bu illere dönecek" ifadelerini kullandı.

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    5 YILDA 50 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

    Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş da kentte hayata geçirecekleri projelerle 5 yılda 50 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi. 

    Savaş, seçildiği takdirde belediye, devlet ve özel sektör işbirliğiyle toplamda 70 projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

    Aydın'ı bir cazibe merkezi halinde getirecek projeler hazırladıklarını vurgulayan Savaş, altyapı, park ve bahçe gibi hizmetlerin belediye başkanının görevi olduğunu fakat asıl görevlerinin yerel kalkınmayı gerçekleştirmek, istihdamı ve ihracatı artırmak olduğunu kaydetti.

    Üretim, istihdam ve ihracattan hiçbir şekilde bahsetmeyen bir büyükşehir belediye başkanının görevde olduğunu aktaran Savaş, Aydın'da tüm kesimlere hitap eden az ve öz, ihtiyaca cevap veren projeler hazırladıklarını kaydetti.

    Her projenin, insan, kent, ekonomi üçgeninde tasarlandığını vurgulayan Savaş, "İnsan odaklı ve insanın içerisinde yaşamaktan mutlu olduğu kent yaratacağız. Kendi ekonomisini kalkındıran, kendi kendine yeten bir şehir olacak. Projelerimizle 5 yılda 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız." dedi.

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    Savaş, tarımsal üretime ekim, dikim, hasat, paketleme, yarı mamul hale getirme desteği vereceklerini, lojistik filosu, sertifikalı soğuk hava depoları, depolama tesisleri, mezbaha tesisleri yapacaklarını, Nazilli Sümer Üniversitesinin kurulması için her türlü desteği vereceklerini, Aydın'ın tarım potansiyelini bilimin ışığıyla destekleyerek tarım ürünleri ve tarıma dayalı sanayinin akademik altyapısını oluşturacak bir üniversitenin kurulmasına öncülük edeceklerini söyledi.

    Aydın'ı ülkenin tarım ve gıda teknoloji geliştirme üssü yapacaklarını belirten Savaş, jeotermal kaynaklı ısıtma yapılabilecek ve toprağın uygun olduğu alanlarda organize sera bölgelerinin kurulmasını teşvik edecek planlamayı yapacaklarını, kente 20 bin kişilik stadyumun yanı sıra bir de millet bahçesi yapacaklarını kaydetti.

    Savaş, kent trafiğini rahatlatmak üzere 12 noktada köprülü kavşak yapacaklarını, ilin turizm potansiyelini arttıracaklarını ve turizm türlerini çeşitlendireceklerini de sözlerine ekledi.

    Programa, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, AK Parti ve MHP il başkanları ile partililer katıldı.

     

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (381)
    Etiketler:
    31 Mart seçimleri, HDP, MHP, CHP, AK Parti, Cumhur İttifakı, Hamza Dağ
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