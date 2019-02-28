CHP'li Özel'den Bahçeli'ye 'Goebbels' benzetmesi

© AP Photo / Federico Gambarini Erdoğan: Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır

Özgür Özel, açılış töreninin başkanı İl Başkanı Ahmet Kürkçü, Merkez İlçe Başkanı Kamil Cem Erdal ve Millet İttifakı Belediye Başkanı Adayı Gökmen Gökmenoğlu ile birlikte başında toplantısı düzenledi.

BAHÇELİ'Yİ GOEBBELS'E BENZETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim kampanyalarında halkı kutuplaştırmaya çalıştıklarına dikkat çeken Özgür Özel, "Sayın Bahçeli 2 gün önce attığı tweet'lerde 'Domatesi, biberi, patlıcanı, patatesi yemesek de olur, az alsak da olur, hiç almasak da olur ama 31 Mart'ta bekamızı kaybedersek olmaz' demişti. Bu, hiç hak etmediği bir savaşa sürüklenen Almanya'nın, Hitler'in savaş politikası gereği aç kalan Almanların isyan ettiği süreçte Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in 'Alman çocukların tereyağına ihtiyacı yok ama Alman toplarının makine yağına ihtiyacı var. Çocuğu için tereyağı istemek vatan hainliğidir' söylemiyle 'Çocuklarımız ve bizler domates, biber, patlıcan tüketmesek de olur ama 31 Mart beka seçimidir' demek ya da Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi 'Sivri biberin fiyatını bırak bir mermi kaç para?' diye sormak aynı söylemdir. Yakışan bir söylem değildir. Türk halkı, bizim çocuklarımız bu söylemi hak etmemektedir" diye konuştu.

© AA / Volkan Furuncu Bahçeli: Tarih cahilleri bekayı bilmez

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da attığı tweet üzerinden eleştirdi. Erdoğan'ın attığı tweet'te 'Bir yanda Cumhur İttifakı diğer bölümde zillet ittifakı' sözlerine yer verildiğini belirten Özel, "Bir Cumhurbaşkanı resmi hesabından 'Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıya' demekte. Bir tarafı bayrak kırmızısı yapmış. Türk bayrağı sanki 82 milyonun değil gibi, bir tarafı simsiyah yapmış sanki Millet İttifakı onun gördüğü gibi berbat bir şeymiş gibi ve altına bir sürü iftiraları ve bir sürü gerçek dışı durumları teker teker koymuştur" dedi.

YSK'NİN FAZLA BASTIĞI OY PUSULALARI

Özgür Özel, son olarak fazla oy pusulası bastırılmasına olanak sağlayan kararı değerlendirerek, partisinin aday çıkardığı seçim bölgelerinde sandık görevlilerinin belirlendiğini ve oy verme işleminden oy sayımına kadar tüm aşamaları sıkı bir şekilde takip edeceklerini, herhangi bir hile yapılmasına göz yummayacaklarını aktardı.

Basın açıklamasının ardından parti binasında seçim çalışmalarıyla ilgili partililerle toplantı düzenleyen Özgür Özel, daha sonra Isparta'dan ayrıldı.