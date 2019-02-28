Dokuz Eylül Üniversitesi rektörü duyurdu: Tıp fakültesinde tanzim manav açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Nükhet Hotar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üniversitenin tıp fakültesine tanzim satış manavı kurulduğunu duyurdu.

Hükümet, artan gıda fiyatlarına karşı çok sayıda noktada belediyeler eliyle ucuza sebze-meyve satmaya başlamıştı. Üzerine kar payı konmadığı için ucuza satılan gıdalar nedeniyle devletin zarar ettiği öne sürülmüştü.

Farklı şehirlerdeki meydanlarda açılan hükümet destekli tanzim satış noktalarının ardından üniversitelerde de satışa başlandı.

İzmir'de örnek bir projeyi daha hayata geçiren üniversitemiz, mensuplarımızın uygun fiyatlarla meyve sebze satın alabileceği 'DEÜ Manav' standının ilkini Tıp Fakültemizdeki kantininde hizmete açtı. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/G51LYs7kWi — Prof.Dr.Nükhet Hotar (@hotar_nukhet) 28 Şubat 2019

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Hotar, Twitter'dan yaptığı paylaşımla üniversitenin tıp fakültesinde ‘manav' uygulamasına geçildiğini paylaştı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan vatandaşlarımızın evlerine uygun fiyatlarla meyve sebze götürmelerini sağlayan girişimlerine destek olacak ‘DEÜ Manav’ uygulaması ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimize sosyal yardımda bulunmayı da hedefliyoruz. pic.twitter.com/n3xfe9JvrI — Prof.Dr.Nükhet Hotar (@hotar_nukhet) 28 Şubat 2019

Üniversite rektörü Hotar'ın mesajı şöyle:

"İzmir'de örnek bir projeyi daha hayata geçiren üniversitemiz, mensuplarımızın uygun fiyatlarla meyve sebze satın alabileceği ‘DEÜ Manav' standının ilkini Tıp Fakültemizdeki kantininde hizmete açtı. Hayırlı olsun".