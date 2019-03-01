Soylu: Türkiye'yi dünyanın merkezi haline getirmeye çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geleceğimize çok büyük bir insanlık abidesi bırakıyoruz. Yeniden Türkiye'yi dünyanın merkezi haline getirmeye çalışıyoruz, Batı ile Doğu'nun merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Tarihin bize bıraktığı bir emanet olan İpek Yolu var. Onu yeniden ihya ve inşa ediyoruz" dedi.

Soylu, İBB Denizköşkler Toplantı ve Davet Salonunda kanaat önderleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Türkiye'nin çok yol katettiğini aktaran Soylu, 21. asrın başından itibaren "Büyük Türkiye" için ülke olarak yeni bir iddianın ortaya konduğunu dile getirdi.

Soylu, iç güvenliğin en önemli unsurunun siyasi iktidar olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

— Bugün dağlarda uçurtma uçuruyoruz, bırakın şehirleri. Dağlarda 15 bin terörist vardı, bugün 700 teröriste düştü. Bugün sadece 250 operasyon var. Bu coğrafyaya iki şey yakışmaz. Birincisi zayıflık, ikincisi ise tembellik. Bugün, son 30 yılda terör örgütüne katılımın en düşük seviyede olduğunu görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da artık güven var. Bunu sağlayan siyasal istikrardır. Biz devlet olarak üstümüze düşen görevi yaptık, kalbimiz mutmain.

'BİR DAHA TERÖRÜ GÜNDEME GETİRMEYE ÇALIŞANI AFFETMEYİZ'

- Bu ülkede bir daha terörü gündeme kim getirmeye çalışırsa onu da affetmeyiz. 9-17 çalışarak sorunların çözüleceği bir dönem de değildir bazen 20 saat çalışıyoruz. Bir fırsat yakaladık. 200-300 yıldan sonra bu fırsatı yönetmeliyiz, biz eski Türkiye değiliz. Bize, 'Afrin'e girmeyin' dediler, girdik. 'Biz oraya girer, teröre de gereğini yaparız.'dedik.

— Bu topraklar kimseye sırtını dönmez. Bizim hayatımız bir imtihan, biz Müslümanız, bizim için bu dünya imtihan dünyası. Ne yapacaktık Suriyelilere yardım etmeyip de. 300 yıl aynı sancak altında yaşadık. Geleceğimize çok büyük bir insanlık abidesi bırakıyoruz. Yeniden Türkiye'yi dünyanı merkezi haline getirmeye çalışıyoruz, Batı ile Doğu'nun merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Tarihin bize bıraktığı bir emanet olan İpek Yolu var. Onu yeniden ihya ve inşa ediyoruz. Türkiye gelecek nesillere çok büyük birikimler bırakıyor. İlk kez bu duruma geldik. Bir derdimiz var bizim. Bir iddia ortaya koyuyoruz.

'TÜRKİYE YENİDEN SIÇRAYABİLECEK'

© AA / Yılmaz Kazandıoğlu Soylu: 15 bin yeni polis alıyoruz

- Gelecek Türkiye'sinin inşasını hep beraber sağlamaya çalışıyoruz. Başka bir noktaya geldik. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bize sunduğu bir nimet var. Türkiye yeniden sıçrayabilecek, yeniden hedeflerine ulaşabilecek. Yeniden yarınlara adım atabilecek. Türkiye bir iddianın peşindedir. Biz güçlü olmak zorundayız, biz kuvvetli olmak zorundayız. Dünyanın en stratejik toprağında kendimize vatan bulduk.

— Türkiye bir daha bu fırsatı yakalayamaz. Teröre karşı, uyuşturucuyla mücadeleye karşı bu fırsatı yakalayamaz. Bu kaseti başa sardırmayın. Biz İstanbul'a zaman kaybettiremeyiz. İstanbul bizim en kıymetlimizdir.