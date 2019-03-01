Soylu: Türkiye'yi dünyanın merkezi haline getirmeye çalışıyoruz

Soylu, iç güvenliğin en önemli unsurunun siyasi iktidar olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
— Bugün dağlarda uçurtma uçuruyoruz, bırakın şehirleri. Dağlarda 15 bin terörist vardı, bugün 700 teröriste düştü. Bugün sadece 250 operasyon var. Bu coğrafyaya iki şey yakışmaz. Birincisi zayıflık, ikincisi ise tembellik. Bugün, son 30 yılda terör örgütüne katılımın en düşük seviyede olduğunu görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da artık güven var. Bunu sağlayan siyasal istikrardır. Biz devlet olarak üstümüze düşen görevi yaptık, kalbimiz mutmain.
'BİR DAHA TERÖRÜ GÜNDEME GETİRMEYE ÇALIŞANI AFFETMEYİZ'
— Bu topraklar kimseye sırtını dönmez. Bizim hayatımız bir imtihan, biz Müslümanız, bizim için bu dünya imtihan dünyası. Ne yapacaktık Suriyelilere yardım etmeyip de. 300 yıl aynı sancak altında yaşadık. Geleceğimize çok büyük bir insanlık abidesi bırakıyoruz. Yeniden Türkiye'yi dünyanı merkezi haline getirmeye çalışıyoruz, Batı ile Doğu'nun merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Tarihin bize bıraktığı bir emanet olan İpek Yolu var. Onu yeniden ihya ve inşa ediyoruz. Türkiye gelecek nesillere çok büyük birikimler bırakıyor. İlk kez bu duruma geldik. Bir derdimiz var bizim. Bir iddia ortaya koyuyoruz.
'TÜRKİYE YENİDEN SIÇRAYABİLECEK'
— Türkiye bir daha bu fırsatı yakalayamaz. Teröre karşı, uyuşturucuyla mücadeleye karşı bu fırsatı yakalayamaz. Bu kaseti başa sardırmayın. Biz İstanbul'a zaman kaybettiremeyiz. İstanbul bizim en kıymetlimizdir.
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