Soylu: 260 ton bonzai üretilebilecek madde yakaladık

Soylu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
— Biz hangi seçimde beka dedik? 2009 seçimine girdik, beka mı dendi? MHP beka mı dedi? 2014 seçimine girdik, 17-25 Aralık’tan sonra, bu bir beka seçimi miydi? Hayır. MHP beka seçimi mi dedi? Hayır. Biz niye bir araya geldik o zaman? Elbette ki yerel yönetici önemli, bilgili olması, dürüst olması, partisinin kuvvetli olması, bunların hepsi önemli. Meseleyi bilmesi, hizmetkarlığın nasıl olabileceğini, bunların hepsini bilmesi önemlidir ama esas itibarıyla Allah muhafaza burada bir zafiyete uğrarsak bilesiniz ki anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan önümüzdeki 5 yılda getiririler. Bu kadar açık ve nettir.
'UYUŞTURUCU KONUSUNDA TEDBİR ALMALIYDIK'
— Son iki ay içerisinde 260 ton bonzai üretilebilecek madde yakaladık. Bütün Türkiye’yi zehirleyecektiler. Diyarbakır’da 7,2 ton esrarı bir günde yakaladık. Avrupa’da 18 ülkenin bir yılda yakaladığının fazlası. Bir buçuk ton eroin Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalaması. Uyuşturucu konusunda tarihi başarılar elde ediyor bütün güvenlik kuvvetlerimiz. Hepsi çok ciddi adımlar atıyor. Ve yine size söylemek isterim, 57 bin kişiyi kodese tıktık. Sadece 24 binini 2018 yılında kodese tıktık. Kılıçdaroğlu bizde kabahat buluyor. Neymiş Kılıçdaroğlu’nun bulduğu kabahat? İşte sadece uyuşturucu satıcılarını yakalıyormuşuz. Bizi eleştirdiği yer burası. Niye onları yakalıyorsunuz, ötekileri de yakalıyoruz. 300 tane uyuşturucu satan lider yakaladık, bunlar organizatör. Kulaklarından tuttuk gönderdik hapse.
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