Soylu: 260 ton bonzai üretilebilecek madde yakaladık

Zeytinburnu’nda bir restoranda vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada, 21. yüzyılda Türkiye’nin çok güçlü olması gerektiğini anlattı.

Soylu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

— Biz hangi seçimde beka dedik? 2009 seçimine girdik, beka mı dendi? MHP beka mı dedi? 2014 seçimine girdik, 17-25 Aralık’tan sonra, bu bir beka seçimi miydi? Hayır. MHP beka seçimi mi dedi? Hayır. Biz niye bir araya geldik o zaman? Elbette ki yerel yönetici önemli, bilgili olması, dürüst olması, partisinin kuvvetli olması, bunların hepsi önemli. Meseleyi bilmesi, hizmetkarlığın nasıl olabileceğini, bunların hepsini bilmesi önemlidir ama esas itibarıyla Allah muhafaza burada bir zafiyete uğrarsak bilesiniz ki anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan önümüzdeki 5 yılda getiririler. Bu kadar açık ve nettir.

'UYUŞTURUCU KONUSUNDA TEDBİR ALMALIYDIK'

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- Dünyada uyuşturucudan ölenlerin sayısının 118 binden 318 bine çıktı. Neredeyse üç katına çıktı. Biz ona tedbir almalıydık. Türkiye’de de uyuşturucudan ölenlerin sayısı 560’tan 2015, 2016’da 920’ye, 2017’de 941’e sıçradı. Şimdi büyük bir mücadele sonunda tüm hükümetimizin, birimlerimizin, tüm kurumlarımızın, şu an aralık ayı hariç 491’e neredeyse yarı yarıya düştü.

— Son iki ay içerisinde 260 ton bonzai üretilebilecek madde yakaladık. Bütün Türkiye’yi zehirleyecektiler. Diyarbakır’da 7,2 ton esrarı bir günde yakaladık. Avrupa’da 18 ülkenin bir yılda yakaladığının fazlası. Bir buçuk ton eroin Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalaması. Uyuşturucu konusunda tarihi başarılar elde ediyor bütün güvenlik kuvvetlerimiz. Hepsi çok ciddi adımlar atıyor. Ve yine size söylemek isterim, 57 bin kişiyi kodese tıktık. Sadece 24 binini 2018 yılında kodese tıktık. Kılıçdaroğlu bizde kabahat buluyor. Neymiş Kılıçdaroğlu’nun bulduğu kabahat? İşte sadece uyuşturucu satıcılarını yakalıyormuşuz. Bizi eleştirdiği yer burası. Niye onları yakalıyorsunuz, ötekileri de yakalıyoruz. 300 tane uyuşturucu satan lider yakaladık, bunlar organizatör. Kulaklarından tuttuk gönderdik hapse.