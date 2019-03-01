Kayıt
05:38 01 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

    Yıldırım: Takunyacı dedikleri o kadrolar, bugün Türkiye'ye çağ atlatıyor

    © AA / Yasin Aras
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (384)
    0 410

    AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım, "Takunyacı dedikleri o kadrolar bugün Türkiye'ye çağ atlatıyor, Türkiye'yi 3 kat büyüttüler. Millet onları AK Parti ile tarihe gömdü" dedi.

    Binali Yıldırım
    © AA / İsa Terli
    Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız, yeni 3 otogar yapılacak
    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın Zeytinburnu'nda yaptığı seçim çalışmalarının sonra durağı İstasyon Meydanı oldu. Yıldırım burada düzenlenen mitingde bir konuşma yaparak, "Bazen torunlarımla gittiğimde 'dede bu köprüyü sen mi yaptın' diye soruyorlar. Bunun keyfi bambaşka, bildiğiniz gibi değil" dedi.

    Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

    'RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 170 KİLOMETREDEN, 518 KİLOMETREYE ÇIKACAK

    — Aynisi iştir kişinin, lafa bakılmaz. İstanbul 15 milyon. Trafik, ulaşım İstanbul'un en büyük sorunu mu O halde Türkiye'de bu sorunu çözen İstanbul'da çözer mi Hiç şüpheniz olmasın. Yeni metro hatları açıldıkça, raylı sistemlerin miktarını artırdıkça trafik daha da rahatlayacak. Gelecek 5 yıl içinde raylı sistem uzunluğu 170 kilometreden, 518 kilometreye çıkacak. Demiryoluyla, metroyla, taşınan yolcu miktarı toplamın yüzde 40'ına ulaşacak. Bir yerden bir yere gidenlerin yarısı trenle gidecek, metroyla, tramvayla gidecek. Diğer yarısı da deniz ve karayoluyla gidecek. Şu anda raylı sistem yüzde 18, yüzde 20 bile değil. Yaklaşık 5 kişiden biri ancak kullanıyor. Ama bu 5 yıl içerisinde her 2 kişiden birisi kullanacak. Sen neredeysen metro orada olacak. Evden çıkacaksınız 750 metre her tarafa gittiğinizde bir toplu taşıma durağına, bir istasyona mutlaka erişeceksiniz. Böylece İstanbul'un trafiği sürekli akar hale gelecek.

    '10 MART'TAN İTİBAREN AÇILIYOR'

    Binali Yıldırım
    © AA /
    Yıldırım: Gençlerin akıl terini olabildiğince kullanacağız
    - Size bir müjdem var. Biraz uzun oldu ama tam oldu. Tren hattımız Gebze'den Halkalı'ya nihayet tamamlandı, 10 Mart'ta itibaren açılıyor. Tramvay Zeytinburnu'nda trafik sıkışıklığı yapıyor. Seyitnizam Caddesi boyunca tramvayı yerin altına alıyoruz, caddeyi size bırakıyoruz.

    'BU ŞEHRİN HUZURUNU, KARDEŞLİĞİNİ BOZMAYA HİÇ KİMSENİN HAKKI YOK'

    — Göçmenlerin, mültecilerin yoğun yaşadığı ilçelerden birisi de Zeytinburnu. 2013'den bu yana Zeytinburnu'nda Suriyeli göçmenler yaşıyor. Biz inancımız gereği olarak, tarihimizin bize verdiği sorumluluk olarak zorda olanların zor anda yardımına koştuk. Kendi topraklarında yaşamaları için başta Cumhurbaşkanımız olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz bölgeyi temizlemek için gece gündüz nöbet tutuyor, operasyon yapıyor. Ülkemizi, toprağımızı, devletimizi, milletimizi koruyan kahraman Mehmetlerimiz'e buradan selam olsun. Buradaki Suriyeliler geçici olarak bizim misafirimiz. Mutlaka memleketlerine dönecekler. Orada huzur, barış sağlanınca bu gerçekleşecek. Zaten şimdiden 350 bin tanesi gitti. Hiç kimse burada, Zeytinburnu'nun İstanbullu'nun huzurunu bozarsa, güvenlik sorun oluşturursa, insanlarımıza rahatsızlık verirse, gitmelerini beklemeyiz tutarız kulaklarından memleketlerine göndeririz. Bu şehrin huzurunu, kardeşliğini bozmaya hiç kimsenin hakkı yok. Beraber yaşarız ancak kurallara, kanunlara, nizamlara herkes riayet edecek.

    'TAKUNYACI DEDİKLERİ O KADROLAR BUGÜN TÜRKİYE'YE ÇAĞ ATLATIYOR'

    Muhammed Atabey Dölekli
    © AA /
    Erzurumlu 8 yaşındaki Muhammed: Cumhurbaşkanımızın armağanı olan tespihi ölene kadar saklayacağım
    - Bugün malum 28 Şubat. Erbakan Hoca'ya karşı operasyon yapılmıştı, 22. yıldönümü. Aynı zamanda cuntacılara karşı dimdik duran Erbakan Hocamızın ölüm yıl dönümü. O 28 Şubat için bin yıl sürecek demişlerdi. O sözler şimdi tarih oldu mu Sadece 4 yıl sürdü. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan tek başına iş başına geldi. Bu vesayet odaklarına hak ettiği cevabı bu millet verdi. Onların parmaklarında oynatacağını düşündükleri kadrolar şimdi Türkiye'yi yönetiyor. Türkiye'yi dünyada parmakla sayılan ülkeler arasına sokmak için çalışıyor. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne diyor 'Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklara sahip kılacağız, milli kültürümüzü muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız'. Takunyacı dedikleri o kadrolar bugün Türkiye'ye çağ atlatıyor, Türkiye'yi 3 kat büyüttüler. Millet onları AK Parti ile tarihe gömdü.

    Mitinge, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (384)

    İlgili konular:

    Yıldırım: Sorunları torunlara bırakacak değiliz
    'Pozitif ayrımcılıktan yana değilim' diyen Yıldırım'dan evlilik formülü: İtaat et rahat et
    Yıldırım: İhanet şebekelerine asla fırsat vermeyeceğiz
    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AK Parti, Binali Yıldırım, Zeytinburnu, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rus ordusu, Suriye'de ele geçirilen askeri teçhizatı müze trenle Rusya genelinde sergiliyor
    Rus ordusu, Suriye'de ele geçirilen askeri teçhizatı müze trenle Rusya genelinde sergiliyor
    Karikatür
    'IŞİD lideri Bağdadi, ABD korumasında ülkeyi geziyor'
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet