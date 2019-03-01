'Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor' diyerek 1 milyon lira dolandıran kişi yakalandı

Bartın'da telefon dolandırıcısı, "Cemal Kaşıkçı cinayetine isminiz karıştı ve FETÖ ile bağlantınız var" diyerek yaşlı adamının binlerce lirasını aldı. Şüpheli, bir vatandaşı daha dolandırmak üzereyken yakalanarak tutuklandı.

© AP Photo / Emrah Gürel New York Times: Kaşıkçı cinayetinin örtbas edildiği daha da belirginleşiyor

diyerek yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Bartın'da telefon dolandırıcısı, geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın adını kullanarak yaşlı adamın binlerce lirasını götürdü. Telefonla aradıkları kişileri "Kaşıkçı cinayetine isminiz karıştı ve FETÖ ile bağlantınız var"

Edinilen bilgilere göre, vatandaşları arayıp kendisini savcı ve emniyet görevlisi olarak tanıtan 28 yaşındaki M.B. isimli şahıs "İsmin Kaşıkçı cinayetinde geçiyor Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayetle ilgili görüntülerin var", "FETÖ terör örgütü kimliğini kullanıyor" şeklinde söylemlerle para istedi. 1943 doğumlu S.A. isimli vatandaşı dolandırmayı başaran zanlı, Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan şikayetin ardından Ankara ilinde kıskıvrak yakalandı.

BİR KİŞİYİ DAHA DOLANDIRACAKKEN YAKALANDI

Zanlı emniyette alınan ifadesinde bir vatandaşı daha dolandırmak üzere olduğunu itiraf etti. Zanlının yakalandığı sırada Ankara'nın Keçiören ilçesinde oturan bir vatandaşa taksi hattını sattırdığı ve 460 bin lirayı almak üzere olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.