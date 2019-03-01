'Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor' diyerek 1 milyon lira dolandıran kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, vatandaşları arayıp kendisini savcı ve emniyet görevlisi olarak tanıtan 28 yaşındaki M.B. isimli şahıs "İsmin Kaşıkçı cinayetinde geçiyor Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayetle ilgili görüntülerin var", "FETÖ terör örgütü kimliğini kullanıyor" şeklinde söylemlerle para istedi. 1943 doğumlu S.A. isimli vatandaşı dolandırmayı başaran zanlı, Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan şikayetin ardından Ankara ilinde kıskıvrak yakalandı.
BİR KİŞİYİ DAHA DOLANDIRACAKKEN YAKALANDI
Zanlı emniyette alınan ifadesinde bir vatandaşı daha dolandırmak üzere olduğunu itiraf etti. Zanlının yakalandığı sırada Ankara'nın Keçiören ilçesinde oturan bir vatandaşa taksi hattını sattırdığı ve 460 bin lirayı almak üzere olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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