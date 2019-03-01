'Flash TV yayınlarını durdurma kararı aldı' iddiası: 'İdari ve siyasi baskılar dayanılmaz bir hal aldı'

Flash TV yönetimi tarafından yayınların durdurulması kararının verildiği iddia edildi. Kanal yöneticilerine ait olduğu öne sürülen açıklamada "İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları, idari ve siyasi baskılar dayanılmaz bir hal aldı" ifadesi yer aldı.

Turktime.com yazarı Talat Atilla, Flash TV yönetiminin Bursa'da bulunan 20 yıllık binası için verilen yıkım kararı sonrası 'kritik bir karar aldığını' ileri sürdü.

Kanal yönetiminin yayınları durdurma kararı aldığını iddia eden Atilla, şu ifadeleri kullandı:

"Kısa süre önce 20 yıllık Bursa'daki binasına yürüyen mahkeme sürecine rağmen yıkım kararı verilen Flash TV'nin kapanacağı duyumunu alınca, kanalın tepe yöneticisini aradım.

Flash TV'nin kapanacağını doğrulayan kanal yetkilisi şöyle konuştu;

'Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle bir süre yayınlarımıza ara verme kararı aldık. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları, idari ve siyasi baskılar dayanılmaz bir hal aldı. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini engellemek ve 28 yıllık televizyon tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza ara vermek zorunda kaldık.'"