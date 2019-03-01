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07:48 01 Mart 2019
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    futbol, süper lig, maç

    13 ilde milyon dolarlık yasa dışı bahis operasyonu

    © AA /
    Türkiye
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    Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütü üyesi 21 kişi gözaltına alındı.

    Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasadışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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    Soruşturmaya yürüten Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in koordinesinde düzenlenen operasyonda, belirlenen çok sayıda adrese Özel Harekat polislerinin desteğiyle girildi.

    Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümanlar ile yasa dışı bahisten elde edilen yaklaşık 1,5 milyon lira tutarında dolar, avro ve Türk lirası ele geçirildi.

    ÖRGÜTÜN 'HAZİNE MÜDÜRÜ' TV KANALINDA PROGRAMCI ÇIKTI

    Operasyonda aralarında örgütün üst düzey yöneticisi Ü.D, yabancı uyruklu Y.D.M.V. ve S.I. ile birlikte T.B, A.U.G, N.K, B.N, M.G, S.S, Ö.B, O.O, B.H, M.Ş, M.K, N.G, K.G, O.G, E.G, B.T, D.Ç ve A.K.Ö gözaltına alındı.

    Gözaltına alınanlardan M.G'nin bir televizyon kanalında programcı olduğu ve örgüte ait şirketlerin birinde 'Hazine Müdürü' olarak görev yaptığı belirlendi.

    PARALARI ALTIN, DÖVİZ VE BİTCOİNE ÇEVİRMİŞLER

    Hücre tipi yapılanma ile kendi aralarında kriptolu telefon ve şifreli haberleşme programı aracılığıyla irtibat kuran zanlıların internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynayan kişilerin paralarını, anlaştıkları üçüncü şahısların banka hesaplarına aktardıkları öğrenildi.

    Bu paraların örgütün alt kademesinde çalışan "saha elamanları" tarafından ATM cihazlarından cep telefonu uygulamasıyla QR kod kullanılarak kartsız işlemle çekildiği ve il sorumlularına teslim edildiği belirlenirken, toplanan milyonlarca liranın zırhlı kargo araçlarıyla İstanbul'a gönderildiği tespit edildi.

    Örgütün İstanbul'da döviz ve altın alım satımı yapan şirketlerle anlaşarak illerden gelen bu paraları altın, döviz ve kripto para bitcoine çevirdikleri ve İngiltere, Bulgaristan, Litvanya ve Malta'da kurdukları paravan şirketlere aktardıkları belirlendi.

    100'DEN FAZLA İNTERNET SİTESİYLE ANLAŞMIŞLAR

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    Örgüt lideri A.U'nun yasa dışı bahis oynatan "tempobet.com, iddaatahmin.com, anadolubahis.com, tipobet.com, sultanbet.com ve akcebet.com" isimli internet sitelerini yönettiği ve 100'den fazla illegal bahis sitesiyle de komisyon karşılığı anlaştığı ortaya çıktı.

    Ayrıca A.U'nun kripto para transferine yönelik bir şirket kurduğu ve söz konusu şirketin Türkiye'deki bir spor kulübüne sponsor olmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

    Bu arada yurt dışında olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan örgüt lideri A.U'nun İngiltere vatandaşlığı da bulunduğu ve "Steve" adını kullandığı ortaya çıktı.

    YASA DIŞI BAHİSTEN YILLIK 340 MİLYON DOLAR

    Ele geçirilen dijital materyal ve dokümanları inceleyen polis ekipleri, örgütün yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde ettiği ve paravan şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkardığı paranın yıllık 340 milyon doları bulduğunu belirledi.

    105 MİLYON 995 BİN LİRA TUTARINDAKİ MAL VARLIĞINA EL KONULDU

    Ayrıca örgütün üst düzey yapılanmasında yer alan kişilerin, değeri 105 milyon 995 bin lira tutarındaki Türkiye'deki mal varlıklarına el konuldu.

    Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

    Etiketler:
    operasyon, örgüt, iddia, bahis, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Türkiye
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