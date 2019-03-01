'Yeni partiye yakın kaynak, 'Bu gidişle AK Parti'nin Akdeniz'den İstanbul'a kadar belediyesi kalmayacak' dedi'

BBC Türkçe'de yer alan haberde, yerel seçim sonrası kurulacağı iddia edilen yeni partiye yakın bir kaynağın ifadelerine yer verildi. Buna göre kaynak, "Sahada ekonominin yansıması seçimlere yansıyacaktır. Ayrıca ittifaklar da sahada tam kabul görmüyor. Bu gidişle, AK Parti'nin Akdeniz'den İstanbul'a kadar belediyesi kalmayacak" dedi.

Son dönemde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağı yönündeki iddiaların yer aldığı haberlerin sayısı arttı.

Buna ilişkin olarak BBC Türkçe'den Ayşe Sayın da bir haber hazırladı. "Eski AKP'lilerin yeni parti girişimi: 31 Mart'tan çıkacak tabloyu bekliyorlar" başlığıyla yayımlanan haberde, şu ifadeler yer aldı:

"BBC Türkçe'ye konuşan, yeni oluşum hareketi içinde yer alan bir kaynak, yeni harekete neden gereksinim duyulduğu ve hedeflerini şöyle anlattı:

© Fotoğraf : DHA Şener: Yeni parti konusunda Gül ile Davutoğlu arasında anlaşmazlık var

'Davutoğlu ve Babacan ayrı ayrı çalışıyor. Abdullah Gül, doğrudan bu oluşumun içinde yer almayacak. Ali Babacan'a çok büyük haksızlık yapıldı. Adı faizciye çıktı. Şimdi faiz yüzde 25'lere dayanıyor ama faizler gündemde değil. Bunun gibi bir sürü örnek gösterilebilir. Ayrıca sistem yürümüyor. Ya tam başkanlık sistemine geçilmeli, ya da güçlü parlamento-güçlü başbakanlık sistemine dönülmeli. Sahada ekonominin yansıması seçimlere yansıyacaktır. Ayrıca ittifaklar da sahada tam kabul görmüyor. Bu gidişle, AK Parti'nin Akdeniz'den İstanbul'a kadar belediyesi kalmayacak. Sadece İstanbul'da yarış başa baş görünüyor. Ankara'da açık ara fark görünüyor. Tabii aynı kökten çıkmış iki partinin yaşaması zor. Sonuçta aynı kökten geliyoruz, zaman zaman istişareler de oluyor. Duruma göre, birlikte hareket edilebilir.'

'İKİ AYRI OLUŞUM VAR, BİRLEŞEBİLİRLER'

Yeni parti oluşumuna ilişkin tartışmalara katılan bir başka isim ise Twitter hesabından yaptığı 'iki farklı parti olacak' açıklamalarıyla dikkat çeken MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat oldu.

Oluşum içinde yer alan isimlerle temas halinde olduğunu belirten Kulat, BBC Türkçe'nin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Kulat'a göre gerek Davutoğlu ve gerekse Gül'ün destek verdiği Ali Babacan liderliğindeki girişimler, şu anda 'partileşebilecek' durumda. Oluşum sahiplerinin başlangıçta bu iddiaları doğrulamadığına dikkat çeken Kulat, 'Her iki tarafta da, parti girişimlerinin içinde yer alan isimlerle görüştüm, birden fazla kişiyle istişare ettim. Şu anda iki farklı oluşum var, ama ileride birleşecekler diye düşünüyorum' diyor. Kulat'ın verdiği bilgiye göre asıl amaç yeni bir parti ismi altında örgütlenmek. Ancak yeni parti kuruluşuna engel olunması olasılığına karşı da, halen seçime girme yeterliliği olan iki parti ile de temasa geçilmesi planlanıyor.

Kulat bu partilerin hangileri olduğu konusunda isim vermedi. Ancak kulislerde birinci seçenek olarak, genel başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, Gül ekibini çeşitli kereler 'davet ettiği' Saadet Partisi gösteriliyor. Diğer partinin ise, genel başkanıyla parlamentoda temsil edilen Demokrat Parti olabileceği ifade ediliyor. Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın 'Yeniden Refah Partisi'nin de bir seçenek olarak düşünüldüğü, iddialar arasında.

Kulat, yeni oluşumlara iş dünyasından bir meslek örgütü ile bir düşünce kuruluşu içinden de destek verenler olduğunu belirtirken, isim vermekten kaçındı.

'PARTİ KURULUŞU SEÇİM SONUCUNA BAĞLI'



Kulat, yeni oluşumların ne zaman partileşeceği konusunda ise '31 Mart yerel seçim sonuçlarını' işaret etti:

'Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu oluşumların partileşip partileşmeyeceği seçim sonuçlarına bağlı. Yani 31 Mart'da çıkacak tabloyu bekliyorlar. Çünkü Türkiye'de bir kırılma hissediliyor. AK Parti'nin büyükşehirlerde, başta Ankara olmak üzere kayıplar yaşayacağı düşünülüyor. Bu konuda da farklı hesaplar var. Eğer, Ankara gibi büyükşehirlerde seçim kaybedilirse, Cumhur İttifakı'nın toplam oyu yüzde 52'nin altında kalırsa, erken genel seçim gündeme gelebilir, deniliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, geçmişte çıkan sonuçlara göre erken seçim çağrısı yapmasından yola çıkılarak, yine böyle bir çağrının gündeme gelebileceği hesabı yapılıyor. Muhalefetin de böyle bir durumda 3, 4 yıl beklemek yerine erken seçim isteyebileceği konuşuluyor. Yeni partilerin kuruluşu da o nedenle 1 Nisan'dan sonra şekillenir.'

'RÜZGARIN DEĞİŞMESİNE BAĞLI GİRİŞİMLER'

Sağ siyasette AKP, MHP gibi dominant partiler varken, AKP'den ayrılan isimlerin yeni parti kurma girişiminin başarı şansı var mı?

Kulat, yeni oluşumlara sadece 'AKP'den dışlananlar' girişimi olarak bakılmaması gerektiğini belirtiyor. Eski ve mevcut AKP'lilerin yanısıra İYİ Parti, CHP içinde kendisine yer bulamayan ya da 1 Nisan'dan sonra yaşanacak iç tartışma sonucunda partilerinden kopacak olanların yanı sıra, eski ANAP ve DYP kökenli isimlerin de bu hareketin içinde yer alacağını belirten Kulat, bu oluşumların başarı şansını, yine 31 Mart seçim sonuçlarına bağlıyor:

'Bugün iktidardaki baskın siyasi partinin olduğu bir ortamda kimse başarı beklemesin. Aslında bunlar, siyasette bir şekilde rüzgarın değişmesi, siyasetteki boşluk anına yönelik çalışmalar. İYİ Parti belki bakıldığında, diğer partilere kıyasla daha geride görünüyor. Ama sonuçta 6 aylık bir partiyken yüzde 7 oy aldı. Şimdi de belediye başkanlığını alabileceği yerler konuşuluyor. O nedenle ben bu parti girişimlerini, şimdiye göre değil, seçimlerden sonraki bir hamle olarak görüyorum. Örneğin Ankara'da kaybedilirse bu önemli. Cumhurbaşkanı Ankara'da 6 kez miting yaptı. Bu farkın kapanmadığını gösteriyor. Aslında Ankara'daki durum Millet İttifakı adayının çok iyi olmasından kaynaklanmıyor. Belli kesimlerde iktidar politikalarından rahatsızlık var.'"