Adalet Bakanı Gül'den ABD'li mevkidaşına mektup

Adalet Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Pelham Barr’a gönderdiği kutlama mektubunda "Adalet Bakanı olarak atanmanızdan dolayı en içten tebriklerimi sunarım. Bakanlığınız döneminde adli işbirliği anlaşmasının artarak süreceğine yürekten inanıyorum" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı görevine atanan Barr'ın sahip olduğu mesleki tecrübe ve seçkin hukuk kariyeri ile üstlenmiş olduğu görevi layıkı ile yerine getireceğine olan inancını dile getiren Gül, mektubunda şu mesajlara yer verdi:

"Bildiğiniz üzere, ülkelerimiz uzun yıllardır dünyanın muhtelif yerlerinde huzur ve barışın tesisi için terörle, birlikte mücadele etmekte olup, iki ülke arasındaki en önemli gündem maddesini terör suçlarına ilişkin adli işbirliği oluşturmaktadır. Bu kapsamda ABD'nin Pennsylvania eyaletinde ikamet eden, FETÖ kurucusu ve yöneticisi Fethullah Gülen'in ülkemize iadesinin önemini vurgulamak isterim."

Gül, Fethullah Galen'in iade edilmesi beklentisini dile getirdi. Gül mektubunda, "Ancak 3 yıla yakın süredir iade sürecinde olumlu hiçbir gelişme yaşanmaması bizleri fazlasıyla hayal kırıklığına uğratmaktadır" ifadesine yer veren Abdülhamit Gül, "Gülen'in yanısıra diğer FETÖ mensuplarının da iadesinin sağlanması ve terör örgütünün ülkenizdeki faaliyetlerine mani olunması önem arz etmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD Adalet Bakanı'na gönderdiği mektubunda ABD adli makamlarınca FETÖ iltisaklı kişi ve kuruluşlar hakkında yürütülen soruşturmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gül, ABD'li mevkidaşına, "FETÖ'nün gerçek yüzünü görmenizi sağlayacak bu soruşturmaların Bakanlığınız döneminde derinleştirilmesine yönelik beklentimi ifade etmek istiyorum" dedi.

Gül, ABD Adalet Bakanı'na en kısa zamanda bir araya gelme temennisini de dile getirdi.