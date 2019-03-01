'Sarıgül Şişli'yi alamazsa DSP Genel Başkanlığı'na oturup Kılıçdaroğlu'na meydan okumayı düşünüyor'

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, DSP tarafından Şişli Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mustafa Sarıgül'ün B planının hazır olduğunu iddia etti.

Nagehan Alçı, " 28 Şubat övgüsü hâlâ yapılabiliyor " başlığıyla yayımlanan yazısında "DSP'yi hareketlendiren ve CHP'ye meydan okuma özgüveni kazandıran ilk hamle Mustafa Sarıgül'ü transfer etmesiydi" hatırlatmasında bulundu.

"Son günlerde Genel Başkan Önder Aksakal art arda iddialı açıklamalar yapıyor ancak çok önemli bir kaynaktan duyduğuma göre Sarıgül'ün B planı hazırmış" diyen Alçı, şu iddiayı aktardı:

"Şayet Sarıgül DSP adayı olarak Şişli'yi alamazsa DSP Genel Başkanlığına oturmayı ve Kılıçdaroğlu'na meydan okumayı düşünüyor."