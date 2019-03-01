Yeğeni tarafından öldürülerek parçalara ayrılan Öztürk'ün başı Kadıköy'de bulundu, kolları aranıyor

Kadıköy'de önceki gün çöp konteynerinde bacakları bulunduktan sonra vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Rıfat Rıza Öztürk'ün başı Acıbadem'de bulunan bir çöp konteynerinden çıktı.

© Fotoğraf : İHA Kadıköy'de yaşanan vahşette bacakların ardından gövde de bulundu

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada Öztürk'ün cesedinden eksik kalan kolları arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Başakşehir'de bulunan iş yerinde amcasını silahla öldürerek cesedini parçalayan Fahrettin Öztürk, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmiş, ifadesinde amcasıyla harcamaları nedeniyle tartıştığı, amcasının ‘baban gibi yattığın yerden para kazanıyorsun' demesi üzerine kendini kaybederek cinayeti işlediğini söylemişti.

Amcasını silahla öldürdükten sonra cesedini parçalayıp İstanbul'da çeşitli noktalarda attığı ortaya çıkan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Rıfat Rıza Öztürk'e ait cesedin gövdesi Uskumruköy mevkiinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu üzerinde bulunan bir refüjde bulunmuştu.

Çalışmalarını sürdüren ekipler gövdeden kesilen baş kısmını da Acıbadem'de bulunan bir çöp konteynerinde buldu. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Öztürk'ün cansız bedenine ait baş, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.