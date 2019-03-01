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11:56 01 Mart 2019
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    Fatih Mehmet Maçoğlu

    'Komünist Başkan' Maçoğlu: Mont kardeşimin, o kadar pahalı değil

    © Fotoğraf : Twitter/Fox TV
    Türkiye
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    Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu, Yeni Akit'te 'Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan kapitalist açılım' başlığıyla yayımlanan haberi eleştirdi. Montun değerinin 425 euro olduğu yönündeki iddiaya Maçoğlu'nun yanıtı "Mont kardeşimin. Ama o kadar pahalı bir mont değil" oldu.

    Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Belediye Başkan adaylığı nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

    Yeni Akit'te yayımlanan "Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan kapitalist açılım" başlıklı habere değinen Maçoğlu, "Bana ait değil mont, kardeşimin. Dün geldiğimde giydim. Buraya (İstanbul'a) geldiğimde üzerimde uzun bir mont vardı. Orası (Tunceli) soğuk, burası daha sıcaktı. Kardeşime ait, ama o kadar pahalı bir mont değil. O dedikleri rakamın beşte biri, altıda biri değerinde fiyatı. Bana yakışıyorsa sorun değil" ifadesini kullandı.

    Oda TV'den Şenol Çarık'ın soruları ve Maçoğlu'nun yanıtları şöyle:

    - Halkın sizi "komünist başkan" olarak sevmesini, sadece sol kesimden değil, sağdan cenahtan da gösterilen bu ilgiyi neye bağlıyorsunuz?

    Kapitalizm yönetemiyor. Dünyada yere çakılmaya doğru gidiyor. Yoksullar, ezilenler, hor görülenler, hatta yoksul olmayanlar bile artık durumun farkında. Üst yönetimin bir alt kademeleri bile bundan rahatsız. İyi bir yönetimin olmadığı kapitalist sistemde dünya kirlenir, kaybolur, yok olur gider. Yok olmaya doğru götürülen, rantla talan edilen, kirletilen bir dünyada insanlar iyi olana, doğru olana özlem duyuyor, ona yöneliyor, ona doğru bir vicdan gelişiyor. Bundan 3-4 yıl öncesine kadar kimse beni tanımıyordu. Bence iyinin kötüye karşı alternatifini, artık bu dünyayı konuşmaya başlıyor insanlar.

    'YÜZDE 50 KADIN KOTASINI UYGULAMAKTAYIZ'

    - Ovacık'taki kooperatif faaliyetlerinizde, özellikle de üretimde kadınların oldukça etkin olduğunu görüyoruz…

    Biz SMF (Sosyalist Meclisler Federasyonu)'nin siyasetini yürütüyoruz. Geleneksel olarak baktığımızda, eşitlik ilkesini önemseriz. Yönetimsel yapı içerisinde yüzde 50 kadın kotasını uygulamaktayız. Her birimde, her alanda kadın sadece çalışanolarak değil, yönetsel yapı içerisinde sözü olan, kararını alan bir irade olarak da örgütleniyor. Bizim kooperatiflerimiz de böyledir.

    Ovacık'ta yerel yönetim meclisimizde ilk üç sırayı kadınlar oluşturuyor. Dersimmerkezdeki 15 (on beş) belediye meclis üyesi adayımızdan 7 (yedi)'si kadın. Bütün alanlarda buna dikkat ederek bir çalışma yürütüyoruz.

    'BEN ‘NOHUTÇU BAŞKANIM' EVET, BU HİÇ SORUN DEĞİL. O BİZİM ÜRETİMİMİZDİR, ALIN TERİMİZDİR'

    - Takip ettiğim kadarıyla bütün platformlarda icraatlarınızı anlatıyorsunuz. Kimseyle, başka siyasi çevrelerle polemiğe girmiyorsunuz. Ancak, belli siyasi çevreler, özellikle de bazı sol yapılar sizin faaliyetlerinizi değersizleştirmek istiyor, küçük görüyorsanki. Size"Nohutçu Başkan", "Fasulyeci Başkan" diyorlar. Ne diyorsunuz bu söylemler için?

    (Gülerek) Ben 'nohutçu başkanım' evet, bu hiç sorun değil.O bizim üretimimizdir, alın terimizdir. Ve bu üretim sadece bizim değildir. Bu üretimi geliştiren halktır. Söz sahibi halktır. Bize karşı söylemiş oldukları her şey halkı bağlıyor.

    Ben sağlık memuruyken, insanlara sağlığıyla ile ilgili acil serviste hizmet ederken, 'sağlıkçıdır' dediklerinde gocunmam mı gerekir? Şimdi de yerel yönetimde en çok da üretim üzerine, tarımsal faaliyet yapıyorsam, "nohutçu", "fasulyeci" ya da ne derse desinler, sorun yok.

    - Kimilerinin küçümsediği bu tarımsal faaliyetler sonucunda birçok öğrencinin okumasına destek oldunuz değil mi?

    Evet, 200'ün üzerinde öğrenciye burs verdik.

    - Ovacık'ta bir model yarattınız. Şimdi de TKP'den Tunceli Belediye Başkan Adayısınız. Peki, Tunceli belediye başkanı seçilmeniz durumunda neler yapmayı düşünüyorsunuz?

    Ovacık, şu ana kadar yapılanların üzerine koyarak yürüyecektir. Bizim başladığımız yer Ovacık. Bu, bizim için önemlidir. Öncesi var tabi; Hozat, Mazgirt var, ama Türkiye'de komünist gelenek üzerine cisimleştiği yer orası: Ovacık. Hayati Güngören yoldaşımız orada aday.

    Ovacık halkı aslında sisteme karşı iradesi olan bir halk. Bu bilinçle hareket ediyor.

    Merkez ve Ovacık ile birlikte şimdi Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Akpazar, Hozat'ta ve Mersin Mut'ta yani toplam sekiz yerde DDHD (Dersim Demokratik Halk Dayanışması)'nin adaylarıyla, ittifak adaylarıyla TKP listelerinden seçime giriyoruz.

    Ovacık'ta Hayati Güngören, Pülümür'de Birgül Çiçek Ateş, Mazgirt'te Derya Öz, Hozat'ta Yılmaz Cesur,Nazımiye'de Sebahat Babayiğit, Akpazar'da Ali Avcıoğlu,Mersin Mut'ta Devrim Şimşek arkadaşlarımız adaylarımızdır.

    'BİZ KAZANACAĞIZ'

    -Birkaç gün önce bir anket yayınlandı. Tunceli'de oy oranları; HDP yüzde 32, TKP yani siz yüzde 21, diğerleri yüzde 22 ve kararsız yüzde 23 şeklinde açıklandı. Anket sonuçlarını, rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz?

    (Gülerek) Türkiye'de ‘diğer' denildiğinde yüzde 1'in altı için denilmiyor muydu? Yüzde 23 için ‘diğer' denir mi?Biz kazanacağız! Halkımız bu konularda çok vicdanlı bir halk. Yönü doğruya dönüktür. Halkımızın bu süreçte aydınları, devrimcileri vicdanları destekleyeceğini düşünüyorum.

    -Sizin herhangi bir anket çalışmanız var mı?

    Biz halkın içindeyiz. Her ne kadar araştırma şirketlerimiz olmasa da biz de çalışmalarımızı yapıyoruz. O yüzden diyorum: Biz kazanacağız!

    Kimse kimsenin üzerinde tahakküm kuramaz. Rakamları söylemiyoruz. Ama halkımızla birlikteyiz. Onların bize yaklaşımından, elimizi sıkarken bize gülümsemelerinden, sözlerinden, aldığımız tepkilerden biliyoruz.

    'HALKIMIZ 31 MART'TA YİNE BİR İLKİ YAZACAKTIR'

    -31 Mart akşamı Tunceli Belediye başkanlığını kazandığınız takdirde bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk kez bir ilin belediyesi komünist parti tarafından yönetilecek. İlçe örnekleri var ama il bazında bu ilk olacak…

    Olduğu zaman ilk olacak, evet. Burada hep ilk var, eğitimde hep bir numaradır. Kadına yönelik şiddet, taciz vb. olaylarda ise Türkiye'de hep en son sıradadır. Halkımız 31 Mart'ta yine bir ilki yazacaktır.

    Bütün halkımızı TKP adaylarına oy vermeye çağırıyoruz.

    Etiketler:
    para, mont, aday, başkan, belediye, HDP, TKP, İsmail Küçükkaya, Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli, Türkiye
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