CHP'li Savaş: Oy vermezseniz sizi adam yerine koymam

CHP tarafından yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Lütfü Savaş, vatandaşlara "Oy vermezseniz sizi adam yerine koymam" diye seslendi.

CHP tarafından yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Lütfü Savaş, seçim çalışmaları kapsamında ilçelere ve köylere ziyaret gerçekleştirdi.

Bir beldede ziyareti sırasında vatandaşlar tarafından karşılanan Lütfü Savaş, vatandaşlara şöyle seslendi:

"Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Bu kadar net. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz.

'HİZMET YAPMAYA MECBUR DEĞİLİM'

Vatandaşlardan biri, Lütfü Savaş'a belediye başkanı olduğunu hatırlatarak, görevini yerine getirmekle mecbur olduğunu söyledi. Savaş ise "Niye mecbur olayım mecbur değilim. Oy vereceksiniz hizmeti öyle alacaksınız" ifadelerini kullandı.