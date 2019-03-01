MHP'li adaydan AK Parti'ye: Ne oluyor beyler? Sabrımızın bir sonu var

Kırşehir'de MHP'li belediye başkan adayı Onur Köksal, AK Parti'nin bazı uygulamalarına "Ne oluyor beyler" başlıklı bir mesajla tepki gösterdi. Köksal, "Bizim de sabrımızın bir sonu var" dedi.

MHP'nin Kırşehir Belediye Başkan adayı Onur Köksal, AK Partili belediyeye broşürlerini toplattığı için tepki gösterdi.

'Ne oluyor beyler?' başlıklı bir mesaj yayınlayan Köksal, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler parti olarak, duruş olarak ve ilke olarak genel başkanımızın talimatıyla Cumhur İttifakına bağlıyız. Fakat son günlerde Kırşehir'de yaşadığımız olaylar neler oluyor dedirtiyor bize. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla yaptırdığımız broşürleri devletin resmi araçlarıyla adamlar gönderip toplattırmak neyin nesidir? Sizler şehrin her tarafını belediyenin gücünü kullanarak resimlerinizi asarken bizlerin resimlerini astırdığımız bina sahiplerini arayarak tehdit edip indirtmek de neyin nesi? Belediye çalışanlarına zorla araçlarınızın arkasını giydireceksiniz demek de neyin nesi? Olmuyor beyler. Bizim de sabrımızın bir sonu var…"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın belediye bütçesinin seçimde kullanılmasının 'kul hakkı yemek' olduğu yönündeki mesajını da paylaşan Köksal, kendi resimlerinin asıldığı bina sahiplerinin telefonla aranarak tehdit edildiğini öne sürdü.

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