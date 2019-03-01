Fatih Altaylı: TFF’yi bu ilki gerçekleştirdiği için kutluyorum

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bu hafta Erzurum'da ilk kez bir gece maçı oynanacağını belirterek Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) tebrik etti.

Fatih Altaylı, "Her eve lazım 'Halilname'" başlığıyla yayımlanan yazısında Erzurumspor'un kendi sahasında oynadığı maçlara dair bazı verilere yer verdi.

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"Erzurumspor, sahasında 9 maç oynamış. Galatasaray ile yapacağı maç 10. maçı. Erzurumspor'un sahasında oynadığı 9 maçın tamamı gündüz saatlerinde oynanmış. Sezon başındaki iki maçı dışında hepsi 13.30'da, sezon başındaki iki maç ise 17.30 ve 14.30'da. Kış şartları başladığından beri tüm maçlar 13.30'da oynanmış" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Ve bu hafta bir ilk gerçekleşecek.

Erzurum'da ilk kez bir gece maçı oynanacak.

TFF'yi bu ilki gerçekleştirdiği için kutluyorum."