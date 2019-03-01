AK Partili Saylak: Videoda ben kendim için para, yat, kat veya başka bir şey mi istiyorum?

AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sırasında çekilen ve sosyal medyada gündem olan videoya dair açıklamada bulundu.

Kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösteren Saylak, "Benim kavgayla, tartışmayla veya atışmalarla geçirecek zamanım yok. Ben zamanımın hepsini hizmeti nasıl yapabilirim? Nasıl vatandaşlarımın yaşam şartlarını iyiye götürebilirim? Ben ve ekibim bunları düşünüyoruz ve tüm enerjimizi de bu yönde harcıyoruz. Benim ağzımdan o şahıslar gibi kötü sözler duymayacaksınız" diyerek, çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

CHP'den aday gösterilmeyince AK Parti'ye geçen Saylak, Erdoğan'ı aradı: Büyüksün reisim büyüksün, baş tacısın. Ankara'ya gelip elinizi öpmek istiyorumhttps://t.co/UXzeFcopPg pic.twitter.com/gFxIa8gaZg — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 18, 2019

​Saylak, şunları söyledi:

"Bu videonun yayınlanmasından sonra bir grup bizleri itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Ancak birçok vatandaşımız bu konuda duyduğu rahatsızlığı bizlere iletiyor. Rahatsızlık diyor isem videodan dolayı bana yapılan saygısızlıklardan dolayı duydukları rahatsızlık. Ağza alınmayacak küfürler ve hakaret edenler var. Onları Allah'a havale ediyorum. Biraz önce söylediğim gibi bunlarla kaybedecek zamanım yok.

​Videoda ben kendim için para, yat, kat veya başka bir şey mi istiyorum. Tek istediğim Milas'a yatırımcı bakanlarımız gelsin. Sorunlarımızı yerinde gösterelim ve kendilerinden Milas'a hizmet anlamında destek isteyelim. Bunu istemek suç mu? Milas'a hizmet etmek anlamında ne gerekirse yaparım. Yeter ki ilçeme hizmet gelsin ve vatandaşlarım refah seviyesi daha iyi bir ilçede yaşasın."