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15:06 01 Mart 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan

    Erdoğan: Sömürücülere hayat hakkı tanımayacağız

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (389)
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanzim satışlara yönelik eleştirilerine tepki göstererek, "Bay Kemal, rahatsız olsan da olmasan da sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız" dedi. Fiyatların yerine gelmesi durumunda sahadan çekileceklerini belirten Erdoğan, aksi halde farklı adım atacaklarını söyledi.

    Yerel seçim çalışmaları kapsamında mitinglerini sürdüren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ardahan'da konuştu.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Erdoğan: Kürdistan Kuzey Irak'ta, çok seviyorlarsa oraya gitsinler
    31 Mart'ın önemine vurgu yapan Erdoğan, "Ya son 17 yıldır olduğu gibi 'İstikrar sürsün Türkiye büyüsün' diyeceğiz ya da ülkemizin önünde belirsizliklere kapı aralayacağız" ifadesini kullandı.

    Erdoğan, "Terör belirsizlikleri sever. Darbeciler güçsüz hükümetleri sever. Milletin ekmeğine, aşına musallat olanlar zayıf iktidarları sever. Türkiye'ye husumet besleyenler kolayca yönlendirebilecekleri siyasetçileri sever. 7 Haziran sonrası yaşadıklarımız, en ufak bir zafiyette Türkiye'nin nelerle karşı karşıya kalabileceğini göstermiştir" diye konuştu.

    'SEN KİMİN CEBİNDEN NEYİ BEDAVA YAPIYORSUN?'

    Erdoğan, isim vermeden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun doğum yapmış annelerin çocuğu 4 yaşına gelene kadar toplu taşımayı ücretsiz kullanacaklarına ilişkin vaadini eleştirdi.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf: Twitter
    İmamoğlu projelerini açıkladı: 4+1 formülüyle İstanbul'da pahalılığı gerileteceğiz
    Erdoğan, "Ne diyorlar? Doğum yapmış 4 yaşına kadar çocuğu olan annelere otobüsler bedava, gençliğe şu yaşa kadar bedava. Sen kimin cebinden neyi bedava yapıyorsun? Kalkar da indirim dersin eyvallah. Bunlara inanıyor musunuz?" dedi.

    65 yaş üstüne sağlanan ücretsiz ulaşım hakkına değinen Erdoğan, "Biz 65 yaş üstüne bedava yaptık. 65 yaş üstündeki vatandaşım elden ayaktan neredeyse kesiliyor. Onlar bedava kullanıyorlar" diye konuştu.

    'BARIŞ OLMADAN HUZUR, BİRLİK OLMADAN DİRLİK OLMAZ'

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan: Biz tökezlersek coğrafyamızda her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder
    - Ülkemizin çukur terörüyle esir alınmak istendiği o zorlu günlerde siz 'istikrar' dediniz. Ardahan'dan çok daha güçlü bir destek bekliyorum. Ardahan'dan tüm bölgelere örnek olacak rekor düzeyde oy bekliyorum.

    — Ardahan istikrar ve güven ortamının değerini çok iyi bilir. Barış olmadan huzur olmaz, birlik olmadan dirlik olmaz. Dayanışma olmadan refah olmaz. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarı birlik siyasetidir.

    — Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalışanların, sürekli farklılıklarımızı kaşıması asla tesadüf değildir. Ülkemiz kavgalar yüzünden ciddi bedeller ödedi.

    'FİYATLAR BÖYLE DEVAM EDERSE FARKLI ADIMLAR ATACAĞIZ'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Metin Aktas
    Erdoğan: Şimdiki kuyruk yokluk değil bereket kuyruğu
    - En basit ihtiyaç maddelerinin aranıp bulunamadığı zamanlarda iktidarda CHP vardı. Bu kuyruklar varlık kuyruğu. Tanzim satışlarla fiyatlar bir anda düştü, daha da düşüyor.

    — Eğer fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz ama fiyatlar yerine gelmez de böyle devam ederse biz daha da farklı adımlar atacağız.

    — Benim vatandaşlarım simsarların elinden alındı. Fiyatlar tanzim satışlarda yüzde 50 düştü, daha da düşüyor. Bay Kemal rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız.

    'TÜRKİYE SOSYAL DEVLET KAVRAMIYLA BİZİMLE TANIŞTI

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Kemal Sansar
    Kılıçdaroğlu: Türkiye sosyal devlet kavramını unuttu
    - Türkiye sosyal devlet kavramıyla bizimle tanıştı. Batı'ya ne götürdüysek, Doğu'ya da onu götürdük. Doğu Anadolu'daki üniversite sayısını 18'e çıkardık. Son 17 yılda Ardahan'a 6 katrilyon yardım yaptık.

    — Milleti makarnacı, kömürcü diye aşağılayanlar 'sosyal devlet bitti' diyorlar. Ufukta seçim sandığını görünce sosyal devlet ilkesinden bahsediyorlar.

    — Biz birileri gibi bölge, istismar siyaseti yapmadık. Biz hiçbir zaman Türkiye haritasını renklere göre bölmedik. Biz CHP gibi sadece belli illere, bölgelere, sadece sahil kenarlarına hapsolan bir parti olmadık.

    — 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarını mecvlis üyelerini seçmekle kalmayacağız. Kritik bir değerlendirmede bulunacağız. Ya istikrar sürsün diyeceğiz ya belirsizliklere kapı aralayacağız. Yatırımların kesintiye uğramaması için 31 Mart son derece önemli.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (389)

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    Etiketler:
    tanzim satış çadırları, Ekonomi, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan
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