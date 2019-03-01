Erdoğan: Sömürücülere hayat hakkı tanımayacağız

Yerel seçim çalışmaları kapsamında mitinglerini sürdüren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ardahan'da konuştu.
Erdoğan, "Terör belirsizlikleri sever. Darbeciler güçsüz hükümetleri sever. Milletin ekmeğine, aşına musallat olanlar zayıf iktidarları sever. Türkiye'ye husumet besleyenler kolayca yönlendirebilecekleri siyasetçileri sever. 7 Haziran sonrası yaşadıklarımız, en ufak bir zafiyette Türkiye'nin nelerle karşı karşıya kalabileceğini göstermiştir" diye konuştu.
'SEN KİMİN CEBİNDEN NEYİ BEDAVA YAPIYORSUN?'
Erdoğan, isim vermeden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun doğum yapmış annelerin çocuğu 4 yaşına gelene kadar toplu taşımayı ücretsiz kullanacaklarına ilişkin vaadini eleştirdi.
65 yaş üstüne sağlanan ücretsiz ulaşım hakkına değinen Erdoğan, "Biz 65 yaş üstüne bedava yaptık. 65 yaş üstündeki vatandaşım elden ayaktan neredeyse kesiliyor. Onlar bedava kullanıyorlar" diye konuştu.
'BARIŞ OLMADAN HUZUR, BİRLİK OLMADAN DİRLİK OLMAZ'
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
— Ardahan istikrar ve güven ortamının değerini çok iyi bilir. Barış olmadan huzur olmaz, birlik olmadan dirlik olmaz. Dayanışma olmadan refah olmaz. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarı birlik siyasetidir.
— Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalışanların, sürekli farklılıklarımızı kaşıması asla tesadüf değildir. Ülkemiz kavgalar yüzünden ciddi bedeller ödedi.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, Ardahan'da düzenlenen mitingde halka hitap ediyor. https://t.co/Iq8ABuG4mZ— AA Canlı (@AACanli) 1 марта 2019 г.
'FİYATLAR BÖYLE DEVAM EDERSE FARKLI ADIMLAR ATACAĞIZ'
— Eğer fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz ama fiyatlar yerine gelmez de böyle devam ederse biz daha da farklı adımlar atacağız.
— Benim vatandaşlarım simsarların elinden alındı. Fiyatlar tanzim satışlarda yüzde 50 düştü, daha da düşüyor. Bay Kemal rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız.
'TÜRKİYE SOSYAL DEVLET KAVRAMIYLA BİZİMLE TANIŞTI
— Milleti makarnacı, kömürcü diye aşağılayanlar 'sosyal devlet bitti' diyorlar. Ufukta seçim sandığını görünce sosyal devlet ilkesinden bahsediyorlar.
— Biz birileri gibi bölge, istismar siyaseti yapmadık. Biz hiçbir zaman Türkiye haritasını renklere göre bölmedik. Biz CHP gibi sadece belli illere, bölgelere, sadece sahil kenarlarına hapsolan bir parti olmadık.
— 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarını mecvlis üyelerini seçmekle kalmayacağız. Kritik bir değerlendirmede bulunacağız. Ya istikrar sürsün diyeceğiz ya belirsizliklere kapı aralayacağız. Yatırımların kesintiye uğramaması için 31 Mart son derece önemli.
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