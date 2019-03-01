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15:05 01 Mart 2019
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    Kadir Altunköse

    Belediye Başkan adaylığı düşürülünce eşini aday yaptı, kendini de fahri başkan ilan etti

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (389)
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    Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Demokrat Parti'den (DP) Belediye Başkan adayı olan Kadir Altunköse'nin adaylığı İlçe Seçim Kurulu kararıyla düşürüldü. Eşi Serpil Altunköse'nin belediye başkan adaylığını ilan eden Kadir Altunköse, kendisinin de fahri başkan olarak eşine danışmanlık desteği vereceğini açıkladı.

    Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde DP'den İmamoğlu Belediye Başkan adayı olan Kadir Altunköse'nin adaylığı, sabıka kaydı nedeniyle geçtiğimiz hafta düşürüldü.

    Altunköse, hiçbir yüz kızartıcı suçu ya da siyasi yasağı olmamasına rağmen, rakip partililerin propagandaları sonucu adaylığının düşürüldüğünü ileri sürdü.

    'ARSLANI YASAKLARLARSA İŞTE 'DİŞİ ASLAN' BURADA'

    Seçim ofisi önünde toplanan kalabalığın gözyaşlarıyla kendisinden bir çare bulmasını istediklerini söyleyen Altunköse, yanında oturan eşi Serpil Altunköse'nin elini havaya kaldırarak, "Arslanı yasaklarlarsa işte 'dişi aslan' burada" dedi ve eşinin aday olduğunu ilan etti.

    Daha sonra adaylık müracaatı yapan Serpil Altunköse, DP'nin İmamoğlu Belediye Başkan adayı, eşi Kadir Altunköse ise 'fahri başkan' olarak seçime girmiş oldu.

    Kadir Altunköse ile eşi Serpil Altunköse
    © Fotoğraf : İHA
    Kadir Altunköse ile eşi Serpil Altunköse

    'DEVLETİMİN, MİLLETİMİN YANINDA EŞİMLE BİRLİKTE SEÇİMLERE GİRME KARARI ALDIM'

    Adaylığının nasıl düşürüldüğünü anlatan Altunköse, "22 Şubat Cuma günü listeler anons edildi. Ancak öğleden sonra rakip partililer beni resmen ön seçime tabii tutarak, İlçe Seçim Kurulu kararıyla adaylığımı engellediler. Bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Bu olayın yaşanmasının ardından seçim ofisimize gelen vatandaşlarımız, 'Kadir başkan, ne olur bir çare bul' diyerek feryatlar ettiler. Ben de onların desteğini arkama alarak yanımda ağlamakta olan eşimin elini havaya kaldırıp, onun adaylığını ilan ettim. Böylelikle devletimin, milletimin yanında olarak eşimle birlikte seçimlere girme kararı aldım" diye konuştu.

    'SABIKAYA SAHİBİM VE BUNDAN GURUR DUYUYORUM'

    Altunköse, sabıka kaydının alkollü eğlence mekanı sahipleriyle tartışmasından kaynaklı olduğunu öne sürerek, "Benim hiçbir yüz kızartıcı suçum yok. İmamoğlu için böyle bir sabıkaya sahibim ve bundan da gurur duyuyorum. 10 yıl boyunca belediye başkanı olarak bu ilçeye hizmet ettim. En ufak bir yolsuzluk ve haksızlık söz konusu olmadı. Devletimin her zaman yanında oldum" ifadelerini kullandı.

    'EŞİM SİYASETE YABANCI DEĞİL, ACEMİLİKLERİNİ BEN TELAFİ EDECEĞİM'

    Eşi Serpil Altunköse'nin de başarılı olacağına inandığını dile getiren Altunköse, "Eşimi halk da çok destekliyor. O belediye başkanı olacak. Ben de fahri başkan ve gönüllü danışmanlık hizmeti vereceğim. Eşim siyasete yabancı biri değil ama belediyecilikteki acemiliklerini ben telafi edeceğim. Ona bu konuda yardımcı olacağım" dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (389)
    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, Demokrat Parti, Serpil Altunköse, Kadir Altunköse, Adana
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