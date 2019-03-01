AK Partili Özen: YSK'ya dilekçe veren kişi CHP'li

AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı Evrim Özen, partisi tarafından yeniden aday gösterilen Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın, adaylığının düşürülmesiyle ilgili "Adaylığın iptali için YSK'ya Ankara'dan dilekçe veren kişinin CHP'li olduğu söyleniyor" dedi.

Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya partisi tarafından 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hakaret' suçundan yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezası verilen ve bu cezası daha sonra para cezasına çevrilen Çalkaya'dan İlçe Seçim Kurulu, ‘Memnu hakların iadesi' belgesi istedi. Belediye Başkanı bu belgeyi sunmayınca İlçe Seçim Kurulu adaylığı düşürdü. Çalkaya da İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. İtirazı kabul eden İzmir İl Seçim Kurulu, Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı için bir engel bulunmadığını bildirdi. Ancak bu karara, adı açıklanmayan bir kişi YSK'da itiraz etti. YSK, Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığını düşürdü.

AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı avukat Evrim Özen, YSK'nın verdiği kararın ardından yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"11 ay 20 gün hapis cezası alması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu, haklarının iade edildiğine dair belge getirmesi için Mehmet Ali Çalkaya'ya iki gün süre verdi. Hemen Çalkaya'yı aradım. Seçilme hakkının demokratik bir hakkı olduğunu, kendisi ile projeler konusunda her zaman yarışmaya hazır olduğumu belirttim. İyi şanslar diledim. Sonra İl Seçim Kurulu'nda oylama yapıldı. O oylamada AK Parti'nin İl Seçim Kurulu'ndaki temsilcisi Avukat Serhat Metin de benimle aynı doğrultuda görüş bildirerek, Çalkaya lehine oy kullandı. İl Seçim Kurulu adaylığının sürmesi kararı aldı."

Ancak YSK'ya yapılan itiraz sonucu Çalkaya'nın adaylığının düştüğünü öğrendiklerini aktaran Özen, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘ÇALKAYA'NIN ADAYLIĞI ASLINDA PARTİ İÇİ ÇEKİŞME SONUCU DÜŞMÜŞTÜR'

"Adaylığın iptali için YSK'ya Ankara'dan dilekçe veren kişinin CHP'li olduğu söyleniyor. Buradan anlaşılıyor ki Çalkaya'nın adaylığı aslında parti içi çekişme sonucu düşmüştür. Kendisinin adaylığının düşmesi konusunda şahsımı ve mensubu olduğum AK Parti'yi eleştirecek herhangi bir kusur ortada yoktur. Bu da demek oluyor ki; Sayın Çalkaya'nın yaptığı miting ve seçim koordinasyon merkezi açılışında sergilediği tavır, aslında genel merkezlerine bir mesajmış."Sabah yazarı Hıncal Uluç, "Millet, Beşiktaş'ta bölündü!" başlıklı köşe yazısında "CHP adını bu ilçede kimsenin bilmediği adayı nerden buldu" eleştirisinde bulunarak, "Amma velakin Beşiktaş'ta CHP'ye en büyük rakip kendi içinden, yani Millet İttifakı'ndan geliyor. Millet İttifakı Beşiktaş'ta cart diye paramparça oldu" ifadelerini kullandı.

'CHP BALÇOVA ADAY ADAYLARI: PARTİMİZ İÇİMİZDEN BİRİNİ ADAY GÖSTERMELİ'

Öte yandan Çalkaya'nın adaylığının düşürülmesinin ardından Balçova'da CHP'den aday adayı olan 6 isim ortak bir deklarasyon yayımlayarak içlerinden birinin aday gösterilmesini istedi.

© AA / Binnur Ege Gürün Kılıçdaroğlu: Asgari ücret farkını belediyelerimiz ödeyecek

Deklarasyon şöyle:

"Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Balçova Belediye Başkan Aday Adayları olarak Sn. Çalkaya'nın adaylığının düşürülmesine Partimizin yetkili kurullarının Yüksek Seçim Kuruluna yaptığı itirazlar da maalesef sonuç vermemiş ve YSK Sn. Çalkaya'nın adaylığını düşürmüştür. Bu kararı tüm aday adayları olarak şiddetle protesto ediyoruz.

Bu karar ile partimizi Balçova'da güçsüz düşüreceğine inananlar büyük bir hayale daldıklarını 31 Mart akşamı bir kez daha anlayacaklardır. Cumhuriyet Halk Partili her bir üyemiz bu haksızlığa en büyük tepkiyi sandıkta koyacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir.

Partimiz büyüktür. Partililerimizin koltuk kavgasına gireceğini hayal edenler, hayal kırıklığına uğrayacaktır. Şimdi hiçbir kırgınlığa yer olmadan partimiz Balçova Belediye Başkan Aday Adaylarımızdan birini doğru ve adaletli olarak aday göstermelidir. Ve biz aşağıda adlarımız olan tüm aday adayları nasıl Mehmet Ali Çalkaya aday gösterildiğinin ertesi günü tek yumruk olup Sn. Çalkaya'ya destek verdiysek şimdi de Balçova Belediye Başkan aday adayları içinden kim aday gösterilirse gösterilsin tek yürek, tek yumruk olacağımıza, partimizin başarısını daha da yukarıya çıkarmak için elimizden gelenin de fazlasını yapacağımıza kamuoyu önünde söz veriyoruz.

CHP Balçova Belediye Başkan Aday Adayları"