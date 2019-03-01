Kayıt
15:42 01 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Mahir Ünal

    Ünal: Yerel seçimlerden sonra dolar 5 TL'nin altına düşecek

    © AA / Halil Sağırkaya
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (391)
    0 32

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra dolar/TL kurunun 5 TL'nin altına düşeceğini söyledi.

    Dolar
    © AA /
    Dolar 5.30 seviyesinde
    AK Parti Gaziantep il teşkilatı tarafından bir otelde düzenlenen istişare toplantısında konuşan Ünal, "Amaç doları 10 liraya kadar çıkarıp yüksek ısınmayla Türkiye'nin adeta ekonomisinin çatısını çökertmekti. Dünyada birçok ülkede kullandıkları yöntemle sonuç aldılar. Ama Türkiye'de sonuç alamadılar. Yani bizim nasıl dirençli olduğumuzu göstermesi anlamında bu önemli. Şimdi analizlerde gözüken o ki seçimlerden sonra dolar 5'in de altına düşecek" dedi.

    Düzenlenen toplantıya AK Parti Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Nejat Koçer ve Müslüm Yüksel ile AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci de katıldı.

    Yerel yönetimlerde elde ettikleri başarı çıtasını daha yukarı taşımak ve halkın sorunlarını çözmek istediklerini ifade eden Mahir Ünal, AK Parti'nin 25 yıllık yerel yönetim tecrübesi ile bunu başarabilecek tek parti olduğunu iddia etti.

    'DİRENCİMİZİ GÖSTERMESİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ'

    Mahir Ünal
    © AA / Bekir Ömer Fansa
    AK Partili Mahir Ünal'dan istifa yorumu: Binali Bey üzerinden bir bardak suda fırtına kopardılar
    Türkiye'nin her geçen gün güçlendiğini söyleyen Mahir Ünal, geçen yıl Ağustos ayında Türkiye'ye yönelik kur ve ekonomik saldırının ortaya konulan dirençle atlatıldığını ifade etti. İngiltere merkezli operasyon ile amacın doları 10 liraya kadar çıkarıp, ülke ekonomisinin çatısını çökertmek olduğunu ancak bunun yapılan müdahaleler ile engellendiğini söyleyen Ünal, şöyle konuştu:

    "Geçen yıl 13 Ağustos'ta, Türkiye'ye dönük İngiltere merkezli İngiltere hükümetini suçlamak adına söylemiyorum kur atağı ve operasyon oldu. 13 Ağustos 2018 günü Türkiye'ye dönük kur saldırısı oldu. Amaç doları 10 liraya kadar çıkarıp yüksek ısınmayla Türkiye'nin adeta ekonomisinin çatısını çökertmekti. Bu operasyonlar nasıl yapılıyor? Bildiğiniz gibi bazı tahvillerde zararına satış yaparak çıkıyor sonra o zararına yaptığı satış bazı ülkeler tarafından finanse ediliyor. Yani operasyon finanse ediliyor ve nihayetinde bazı ülkelere ekonomi üzerinden, bazı ülkelere doğrudan müdahale ile. Bu noktada bir şeyi unutmayalım dünyada birçok ülkede; Mısır, Venezüella, Irak, Tunus, Ukrayna birçok ülkede kullandıkları yöntemle sonuç aldılar. Ama bu yöntemlerin hepsini Türkiye'de kullandılar sonuç alamadılar. Yani bizim nasıl dirençli olduğumuzu göstermesi anlamında bu önemli.

    Her bir ülkede bir yöntemi kullandılar ve sonuç aldılar, bu ülkelerin tümünde kullandıkları yöntemleri Türkiye'de denediler sonuç alamadılar. İşte 13 Ağustos günü yapılan kur atağı, ekonomik saldırı bunlardan bir tanesi. O gece ne oldu? İki şeyi gördük Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ne kadar doğru bir karar onu gördük. Çünkü hızlı karar verilmesi ve esnek ve müdahaledeki hız, ekonominin tek çatı altında toplanması Doları 7,40'da gece 2 itibariyle durdurduk 5,20'lere kadar çektik ve şimdi analizlerde gözüken o ki seçimlerden sonra Dolar 5'in de altına düşecek."

    'SİZ MİLLET İTTİFAKI ADINI HAK ETMİYORSUNUZ'

    Dolar - TL
    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Sabah yazarı Güngör: Neymiş efendim, 1 Nisan itibarıyla ekonomi toz duman olacakmış, dolar 11 TL'ye yükselecekmiş
    CHP ve İYİ Parti'nin milletin yanında durmayarak 'Millet ittifakı' ismini hak etmediğini söyleyen Mahir Ünal, şöyle dedi:

    "Biz sorunları büyütemeyiz, bizim çözümleri büyütmemiz gerekir. Biz neden CHP'ye kızıyoruz? Neden CHP ve İYİ Parti'ye 'siz Millet İttifakı adını hak etmiyorsunuz' diyoruz? Çünkü mesele memleket meselesi olduğunda milletin yanında durmuyorlar. 15 Temmuz'u yurt dışında 2 yıldan bu yana FETÖ ağzıyla anlatan, 'kontrollü darbe' diyen, 'tiyatro' diyen, milletin varoluş, yok oluş mücadelesi verdiği o geceyi uluslararası alanda, FETÖ'cülerin ağzıyla anlatan bir siyasi anlayış, Millet İttifakı ismini hak etmiyor.

    En ufak bir sorun olduğunda o sorunu büyüten, o sorundan beslenen, o sorunu istismar eden, Türkiye'nin çözüm kapasitesine inanmayan, Türkiye'nin gelişim yeteneğine inanmayan, şehirlerimizin rekabet anlayışına inanmayan CHP belediyelerinde hala 1994'ten bugüne değişen bir şey yok. Zaten, CHP ile ilgili çok konuşmaya da gerek yok. Kendi iç krizlerini yönetemeyenlerin, Türkiye'yi yönetmesini bekleyemeyiz."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (391)
    Etiketler:
    Dolar, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, AK Parti, Mahir Ünal, Gaziantep
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi
    Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi
    Karikatür
    'IŞİD lideri Bağdadi, ABD korumasında ülkeyi geziyor'
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet