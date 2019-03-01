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15:41 01 Mart 2019
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    Nihat Zeybekci

    Zeybekci: Yapacaklarımızı hayal bile edemezler

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (391)
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    AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in 'çamur, çukur, çöp, çarpık yapılaşma' sorunlarından kurtulacağını belirterek, "4Ç gidiyor, yerine çiçek gibi İzmir geliyor" dedi. "Yapacaklarımızı hayal bile edemezler" diyen Zeybekci, "1 Nisan itibariyle muhteşem bir İzmir destanını birlikte yazalım" ifadesini kullandı.

    Bengütürk TV'de Metin Özkan'ın sunduğu Basın Odası'na konuk olan Zeybekci, İzmir'in sorunlarını, yaşayanlarla yaptıkları anketlerle belirlediklerini, kentin trafik çilesi, yağmurda su basması, asfaltın kötülüğü, çöp, hava kirliliği, yeşil alan ve spor alanlarının azlığı gibi sorunların başı çektiğini söyledi.

    Nihat Zeybekci
    © Fotoğraf : DHA
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    Zeybekci, katı atık, yağmur suyu, asfalt, yeşil alan, spor tesisleri, yüzme havuzları, gençlik merkezleri, trafik, otopark, raylı sistemlere yapılacak eklemeler, yeni organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgeler, ilim teknoloji ve yazılım vadisi, Çiğli Hava Kargo Üssü, her ilçenin öne çıktığı ürününü marka haline getirecek, çiftçiyi destekleyecek belediye bünyesindeki şirket projeleri hakkında bilgi verdi.

    Zeybekci, "Yapacaklarımızı hayal bile edemezler. İzmir şemsiyesi altında toplanalım, 1 Nisan itibariyle muhteşem bir İzmir destanını, hikayesini birlikte yazalım" diye konuştu.

    'İZMİR DEMOKRASİNİN, BARIŞIN, HOŞGÖRÜNÜN KALESİ'

    Projelerinin başkaları tarafından da kullanılmasının ne derece doğru tespitler yaptıklarını kanıtladığını kaydeden Zeybekci, şöyle devam etti:

    Nihat Zeybekci
    © Fotoğraf : İHA
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    "İşsizlikle mücadele için iş dünyasıyla konuşarak ihtiyaç duydukları personel eksiğini belirleyeceğiz, kent enstitüleriyle gençlere iş garantili eğitimler vereceğiz. Gençleri çağdaş dünyaya yeni teknolojilerle donatarak iş dünyasına hazırlayacağız. Belediyede istihdamla ilgili ise tek projemiz var; 20 bin kadını yaşadıkları yerlerde istihdam edeceğiz. Türk halıcılığını ve el sanatlarını canlandıracağız. Kadınlarımıza önemli bir gelir sağlayacağız."

    İzmir'in bir partinin kalesi olduğu söylemini siyasi acizlik olarak tanımlayan Zeybekci, "İzmir demokrasinin, barışın, hoşgörünün, milletin kalesidir. Bir partinin bu söylemi kullanması başka bir konuda, yerde iddiasının olmadığını, başka yerde temsil edilemediğini söylemek demek. Biz Atatürkçüyüz diyorlar. Atatürk, yüzde 25 oy oranına sahip bir parti içine sığdırılamayacak bir insandır. Kurtuluş Savaşımızın kahramanı, cumhuriyetimizin kurucusu, kültür coğrafyamızın, mazlum milletlerin lideridir. İzmir Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulduğu, Demokrat Parti'nin doğduğu, hükmeden parti yerine hizmetkar partinin kurulduğu kenttir" görüşünü aktardı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (391)

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    Etiketler:
    Trafik, Çevre kirliliği, Hava kirliliği, Teknoloji, İşsizlik, AK Parti, Nihat Zeybekci, İzmir
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