Bengütürk TV'de Metin Özkan'ın sunduğu Basın Odası'na konuk olan Zeybekci, İzmir'in sorunlarını, yaşayanlarla yaptıkları anketlerle belirlediklerini, kentin trafik çilesi, yağmurda su basması, asfaltın kötülüğü, çöp, hava kirliliği, yeşil alan ve spor alanlarının azlığı gibi sorunların başı çektiğini söyledi.
Zeybekci, "Yapacaklarımızı hayal bile edemezler. İzmir şemsiyesi altında toplanalım, 1 Nisan itibariyle muhteşem bir İzmir destanını, hikayesini birlikte yazalım" diye konuştu.
'İZMİR DEMOKRASİNİN, BARIŞIN, HOŞGÖRÜNÜN KALESİ'
Projelerinin başkaları tarafından da kullanılmasının ne derece doğru tespitler yaptıklarını kanıtladığını kaydeden Zeybekci, şöyle devam etti:
İzmir'in bir partinin kalesi olduğu söylemini siyasi acizlik olarak tanımlayan Zeybekci, "İzmir demokrasinin, barışın, hoşgörünün, milletin kalesidir. Bir partinin bu söylemi kullanması başka bir konuda, yerde iddiasının olmadığını, başka yerde temsil edilemediğini söylemek demek. Biz Atatürkçüyüz diyorlar. Atatürk, yüzde 25 oy oranına sahip bir parti içine sığdırılamayacak bir insandır. Kurtuluş Savaşımızın kahramanı, cumhuriyetimizin kurucusu, kültür coğrafyamızın, mazlum milletlerin lideridir. İzmir Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulduğu, Demokrat Parti'nin doğduğu, hükmeden parti yerine hizmetkar partinin kurulduğu kenttir" görüşünü aktardı.
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