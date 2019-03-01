Ceset parçalarının Acıbadem’deki konteynere atılma anları kamerada

İstanbul Acıbadem’de ceset parçalarının konteynerde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan cinayet zanlısı ile yardım yataklık eden 3 kişi adliyeye sevk edildi. Ceset parçalarının konteynere atılma anları da güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekiplerinin, geçtiğimiz çarşamba günü Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokağı'ndaki çöpte Rıfat Rıza Öztürk'e (55) ait olduğu belirlenen ceset parçaları bulunması üzerine başlattığı çalışma kapsamında, cinayet zanlısı Öztürk'ün yeğeni Fahrettin Öztürk ile cesedin parçalarının çöpe atılmasına yardım ve yataklık eden Ferhat Y., Turgut K. ve Fatih D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, ceset parçalarının çöp konteynerlerine atılması güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde şüphelilerin bir araçla getirdikleri çuvalları ayrı konteynerlere atma anları görülülyor.
Cinayet Büro Amirliğinde yapılan soruşturma sonucu 2015 yılında babası beyin kanaması geçirerek felç olmasının ardından onun yerine amcası Rıfat Rıza Öztürk'le çalışmaya başlayan Fahrettin Öztürk'ün uzun süredir amcasıyla motosikletle ilgili yaptığı harcamalar yüzünden tartıştığı öğrenildi. Olay günü saat 19.20 sıralarında yine aynı sebeple tartıştıklarını söyleyen Fahrettin Öztürk'ün, "Amcam bana sürekli çok para harcadığımı söylüyordu. Bu nedenle ona kin besliyordum. Olay günü bana 'Babanda senin gibi yattığı yerden para kazanıyordu diye bağırdı" dediği kaydedildi.
Amcasının bu bağırmanın ardından abdest almaya gittiğini anlatan Fahrettin Öztürk'ün, "Onun arkasından giderek abdest alırken ona doğru ateş ettim. Vurularak yere düştü" dediği öğrenildi.
'MOTOSİKLETÇİLER ARASINDAKİ TÜZÜK NEDENİYLE BANA YARDIM ETTİLER'
Fahrettin Öztürk'ün ifadesinde "Motosiklet dünyasında aramızda yazılmayan bir tüzük vardır. Her durumda sorgusuz sualsiz birbirimize yardım ederiz. Bu tüzükten bahsederek arkadaşım Ferhat Y. aradım. Bana yardım etmesini istedim. O da yanıma geldi. O gelene kadar cesedi büyük ölçüde satır ve bıçak yardımıyla parçalamıştım. O da gelince yardım etti. Ceset parçalarını naylon torbalara koyarak bavula yerleştirdik" dediği kaydedildi.
'CESET PARÇALARINI AHÇI VE GARSONLA BİRLİKTE ATTIK'
Daha sonra cesedin gövde bölümünü Sarıyer, Uskumruköy mevkiinde attıklarını anlatan Fahrettin Öztürk'ün "Daha sonra kafeteryaya geldik. Burada Ferhat'ın yanında bulunan ahçı ve garsonla birlikte parçaları kutuya, poşete ve çuvala koyduk. Ferhat kafede kaldı. Biz garson ve ahçıyla birlikte ceset parçalarını çöpe attık" dediği öğrenildi.
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