Ambulansa yol vermeyen sürücü kendini böyle savundu: Hasta olmadığını düşündüm

E-5 Karayolu Cevizlibağ yakınlarında trafikte ambulans şoförüne yol vermeyip, yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engelleyen sürücünün görüntüleri ortaya çıkmıştı.
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandıhttps://t.co/zrHxRvPkdK pic.twitter.com/r0xJWm9v77— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 28, 2019
Görüntülerin ardından trafik ekipleri, sürücü M.E.Y.'yi yakaladı. 324 lira para cezası kesilen sürücüye fazla şerit değiştirdiği için bin 2 lira daha ceza verildi. Ayrıca sürücü hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemini düzenleyen TCK'nın 179. maddesine göre trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı.
'HASTA OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM, SİNİRLENDİM'
AMBULANSTA HASTA VARDI
Ambulansta hasta vardı ancak yakını olmadığından sağlık görevlisi arkada hasta ile ilgileniyordu. Ambulanstaki sağlık görevlisi, "Hasta yakını olmadığından dolayı aracı boş zannetti, sağdan soldan sıkıştırmaya tacizde bulunmaya başladı. Hasta da durumu fark etti, yanında ben oturuyordum. Araç sağa sola gidince sarsıldık zaten" diye konuştu.
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