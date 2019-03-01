'Kitap listesi' nedeniyle tutuklanan öğrenciye 25 bin lira tazminat

Ankara'da 2011 yılında öğrencilere yönelik bir operasyonda gözaltına alınan ve evinde bulunan 'kitap okuma listesi' gerekçe gösterilerek örgüt üyeliği suçundan 321 gün tutuklu kalan öğrenci, 25 bin lira tazminat kazandı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Ali Haydar Yıldız karşıt görüşlü öğrencilere eylem yapmaya hazırladığı suçlamasıyla 2011 yılında Ankara'da 4 öğrenciyle birlikte gözaltına alındı.

Yıldız'ın evinde 15 kitap isminin yer aldığı bir liste bulundu. Kitaplar hakkında toplatma kararı olduğu belirlendi.

FETÖ'den tutuklu eski savcı Mustafa Bilgili tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 321 gün tutuklu kalan Yıldız, yargılandığı davada beraat etti. Yargıtay da kararı onadı.

Kararın kesinleşmesinin ardından Yıldız avukatı Murat Yılmaz aracılığıyla Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'haksız tutuklanma' gerekçesiyle tazminat davası açtı. Mahkeme Yıldız'a 25 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Gerekçeli kararda şöyle denildi: "Davacı hakkında haksız soruşturma başlatılması, tutuklanması, akabinde aleyhinde iddianame düzenlenmesi ve haksız olarak yargılanması hususları birlikte düşünüldüğünde; sonuçta beraat etmesi nedeniyle tazminat talep edebilme hakkı olduğu kanaatine ulaşılmış, haksız işlemin niteliği ve davacının ekonomik ve sosyal durumuna göre sebepsiz zenginleşmeye neden olmayacak ölçüde manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 25.000 TL manevi tazminatın 20/01/2011 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı Hazine'den alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir."