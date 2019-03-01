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16:40 01 Mart 2019
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    İzmir'de, yerel seçimler için yeniden aday gösterilen ancak YSK tarafından adaylığı düşürülen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya

    Adaylığı düşürülen CHP İzmir Balçova adayı Çalkaya: AİHM’e başvuracağız

    İHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (393)
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    İzmir'de, yerel seçimler için yeniden aday gösterilen ancak YSK tarafından adaylığı düşürülen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, “Beni şikayet eden kişinin CHP’de hiçbir kayıt yok, genel merkezden de taradık. CHP ile hiçbir ilişkisi yok” dedi. Çalkaya, hukuki süreci başlatarak AİHM’ye başvuracaklarını söyledi.

    Çalkaya, kendisini şikayet eden kişinin sahte avukatlık belgesi düzenlediği, FETÖ'den tutuklananların yakınlarına para karşılığı kurtarma vaadiyle dolandırıcılık suçundan bir süre cezaevinde yattığını belirterek, "CHP'de hiçbir kayıt yok, genel merkezden de taradık. CHP ile hiçbir ilişkisi yok" dedi. Çalkaya, hukuki süreci başlatarak AİHM'ye başvuracaklarını söyledi.

    AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı Evrim Özen
    DHA
    AK Partili Özen: YSK'ya dilekçe veren kişi CHP'li
    Basın mensuplarıyla başkanlık makamında bir araya gelen Çalkaya, yaşadığı süreci papatya falına benzeterek, şöyle konuştu:

    'BAŞKANLIĞIM DA PAPATYA FALINA BENZEDİ'

    "Geçen seçim bürosu açılışında papatya dağıttık, bahar geliyor diye benim belediye başkanlığım da papatya falına benzedi. 23 Şubat'ta ilçe seçim kurulu adaylığımın önünü kesecek bir karar aldı, 25'inde İl Seçim kurulu karar alarak aday olabileceğimi söyledi. 28'inde de Ankara Yüksek Seçim Kurulu, benim aday olmayacağımı son noktasını koydu. Oluyor olmuyor, oluyor olmuyor yani biraz da papatya falına benzedi. Sonuçta ben bir bedel ödemişim cumhurbaşkanına hakaretten. Yüksek mahkemeye başvuruldu, onama geldi, 25 Ocak'ta benim adaylığım başvurusunu yaptıktan sonra geldi. Hukuk ekibimle oturduk konuştuk, ciddi bir sorunun olmadığını, adaylık problemim yaşanmayacağını söyleyince biz bu yola devam ettik. Ama 23 Şubat'ta ilçe başka bir karar verdi, il başka bir karar verdi, Ankara Genel Merkez başka bir karar verdi."

    ‘FETÖ DAVALARINDA İHBARCI OLDUĞUNA DAİR TUTANAKLAR VAR'

    YSK
    © AA /
    CHP'nin Balçova adayı Çalkaya'ya YSK'dan ret
    YSK'nın kararını araştırdığını ifade eden Çalkaya, "Hükümlü, cezaevine dolandırıcılıktan düşmüş, bir insanın seçme ve seçilme hakkının böyle bir insan tarafından hiç sorgulanmadan, araştırma yapmadan böyle bir ihbar üzerine en azından TC kimlik numaralarından girseler adamın ne olduğu anlaşılır. Vatandaş Haşim K., yanılmıyorsam daha önce Fethullah Gülen davalarında ihbarcı olmuş, el yazısı ile yaptığı tutanaklar var. Birçok milletvekili ile ilişkisi olduğu, demeçler verdiğini söylüyor. Biz hiçbir şey söylemeden, bugün AK Parti Belediye Başkan adayı ‘Bu CHP'li bir vatandaş tarafında ihbar edildi, vatandaş CHP'li' diyor. CHP'de hiçbir kayıt yok, genel merkezden de taradık. CHP ile hiçbir ilişkisi yok" yorumunu yaptı.

    CHP'li bir kişi tarafından şikâyet edildiğine dair haberlerin yer almasına ilişkin değerlendirmede bulunan Çalkaya, "Bir ajansın ilk söylediği şey, vatandaş CHP'li. Arkadaşlarım ikaz edene kadar kaldırdılar. Bu işin partiyle alakası yok bu milli iradeyle ilgili bir olay. Ben 15 senede çok düzgün bir belediye yönettiğime inanıyorum. Yaptığım iyi belediyeciliğin masa başında engellenmesini hazmedemiyorum. Milli iradenin sandıktan çıkması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

    ‘HANGİ ARKADAŞIM SEÇİLİRSE ONUNLA BERABER DURACAĞIM'

    Bundan sonraki sürece ilişkin ekibinin çalıştığını ifade eden Çalkaya, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz. Bugün başvuru yapacağız. Genel merkez kim, hangi arkadaşım seçilirse onunla beraber duracağım, koşturacağım, yorulacağım" şekilinde konuştu.

    Çalkaya, Buca'da adaylığı geri çekilen Suat Nezir'e benzerliğine ilişkin soruya, "Ben genel merkezin böyle bir yola düşeceğine inanmıyorum. Buca farklı bir olay, Balçova farklı bir olay. Burada sanıyorum böyle bir olay yaşanamayacak. Yaşanmaması için de elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

    ‘FETÖ'DEN TUTUKLANANLARIN YAKINLARINI DOLANDIRDI' İDDİASI

    Suat Nezir
    © Fotoğraf : DHA
    CHP’nin adaylıktan aldığı Nezir: Siyasi kapkaç kabul edeceğim bir şey değil
    Kendisini şikayet eden kişiyi tanımadığını ve kişinin de kendisini tanımadığını ifade eden Çalkaya, "Bu vatandaşların Fethullah bağlantıları ile ilgili ‘ihbarcıyım' diyor. El yazısıyla yazdığında ‘ben devletin kullandığı bir ihbarcıyım' diyor ve milletvekillerinin isimlerini veriyor. O isimleri vermeyeceğim siz. FETÖ'den tutuklanan iş adamlarının yakınlarını ‘benim devlet kademlerinde tanıdıklarım var, yakınlarınızı kurtarırım' diye para karşılığı 100 bin dolar aldığı söyleniyor. Aldığı paranın bir kısmını başka bir yerdeki devlet kurumunda çalışanlara verdiği söyleniyor. Karmakarışık bir ilişki, anladığım kadarıyla bu FETÖ dönemindeki avukatlık, hukuk ilişkilerinde ciddi bir yer edinmiş, FETÖ davalarını takip eden avukatlarla da bağı var" dedi.

    NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN CEZAEVİNDE YATMIŞ

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
    © Fotoğraf : İHA
    CHP'li Savaş: Oy vermezseniz sizi adam yerine koymam
    Kendisi hakkında şikayette bulunan Haşim K.'nin İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında ‘nitelikli dolandırıcılık'tan suçundan 8 yıl mahkumiyet kararı bulunduğunu ve bir süre cezaevinde yattığını ve kişinin kullanıldığını ifade eden Çalkaya, "Davanın seyrini nerden öğrendiniz. Bu vatandaşa birileri ciddi anlamda bastırmış. Dosyanın daha önceden Ankara'dan takip edilmiş. Biz bu işin başından beri takipçisiyiz. Bunlarla bağlantılı olan bir insan" dedi.

    'BEN BİR ŞEY DEMEM, GENEL MERKEZ YAPMASI GEREKENİ YAPAR'

    Çalkaya yerine eşinin adaylığını önerdiğine ilişkin soruya, "Ben bir şey demem, genel merkez yapması gerekeni yapar" ifadesinde bulundu. Öte yandan Başkan Çalkaya, Haşim K. isimli şahsın kendisine sahte avukatlık belgesi düzenlediğinin yer aldığını söyledi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (393)

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    Etiketler:
    seçim, FETÖ, YSK, CHP, AK Parti, Haşim K, Fethullah, Mehmet Ali Çalkaya, İzmir
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