Adaylığı düşürülen CHP İzmir Balçova adayı Çalkaya: AİHM’e başvuracağız

Çalkaya, kendisini şikayet eden kişinin sahte avukatlık belgesi düzenlediği, FETÖ'den tutuklananların yakınlarına para karşılığı kurtarma vaadiyle dolandırıcılık suçundan bir süre cezaevinde yattığını belirterek, "CHP'de hiçbir kayıt yok, genel merkezden de taradık. CHP ile hiçbir ilişkisi yok" dedi. Çalkaya, hukuki süreci başlatarak AİHM'ye başvuracaklarını söyledi.
'BAŞKANLIĞIM DA PAPATYA FALINA BENZEDİ'
"Geçen seçim bürosu açılışında papatya dağıttık, bahar geliyor diye benim belediye başkanlığım da papatya falına benzedi. 23 Şubat'ta ilçe seçim kurulu adaylığımın önünü kesecek bir karar aldı, 25'inde İl Seçim kurulu karar alarak aday olabileceğimi söyledi. 28'inde de Ankara Yüksek Seçim Kurulu, benim aday olmayacağımı son noktasını koydu. Oluyor olmuyor, oluyor olmuyor yani biraz da papatya falına benzedi. Sonuçta ben bir bedel ödemişim cumhurbaşkanına hakaretten. Yüksek mahkemeye başvuruldu, onama geldi, 25 Ocak'ta benim adaylığım başvurusunu yaptıktan sonra geldi. Hukuk ekibimle oturduk konuştuk, ciddi bir sorunun olmadığını, adaylık problemim yaşanmayacağını söyleyince biz bu yola devam ettik. Ama 23 Şubat'ta ilçe başka bir karar verdi, il başka bir karar verdi, Ankara Genel Merkez başka bir karar verdi."
‘FETÖ DAVALARINDA İHBARCI OLDUĞUNA DAİR TUTANAKLAR VAR'
CHP'li bir kişi tarafından şikâyet edildiğine dair haberlerin yer almasına ilişkin değerlendirmede bulunan Çalkaya, "Bir ajansın ilk söylediği şey, vatandaş CHP'li. Arkadaşlarım ikaz edene kadar kaldırdılar. Bu işin partiyle alakası yok bu milli iradeyle ilgili bir olay. Ben 15 senede çok düzgün bir belediye yönettiğime inanıyorum. Yaptığım iyi belediyeciliğin masa başında engellenmesini hazmedemiyorum. Milli iradenin sandıktan çıkması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
‘HANGİ ARKADAŞIM SEÇİLİRSE ONUNLA BERABER DURACAĞIM'
Bundan sonraki sürece ilişkin ekibinin çalıştığını ifade eden Çalkaya, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz. Bugün başvuru yapacağız. Genel merkez kim, hangi arkadaşım seçilirse onunla beraber duracağım, koşturacağım, yorulacağım" şekilinde konuştu.
Çalkaya, Buca'da adaylığı geri çekilen Suat Nezir'e benzerliğine ilişkin soruya, "Ben genel merkezin böyle bir yola düşeceğine inanmıyorum. Buca farklı bir olay, Balçova farklı bir olay. Burada sanıyorum böyle bir olay yaşanamayacak. Yaşanmaması için de elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
‘FETÖ'DEN TUTUKLANANLARIN YAKINLARINI DOLANDIRDI' İDDİASI
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN CEZAEVİNDE YATMIŞ
'BEN BİR ŞEY DEMEM, GENEL MERKEZ YAPMASI GEREKENİ YAPAR'
Çalkaya yerine eşinin adaylığını önerdiğine ilişkin soruya, "Ben bir şey demem, genel merkez yapması gerekeni yapar" ifadesinde bulundu. Öte yandan Başkan Çalkaya, Haşim K. isimli şahsın kendisine sahte avukatlık belgesi düzenlediğinin yer aldığını söyledi.
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