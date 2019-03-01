Özhaseki: Eve su parası getiren tahsildarın militan olduğunu, başımıza gelecek felaketleri bir düşünün

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, CHP'nin Ankara'yı kazanması halinde PKK ve DHKP-C gibi örgütlerin 'Sana destek verdik, sen de bizi gör' diyeceklerini öne sürdü. Özhaseki, "Allah korusun, evine su parasını getiren tahsildarın militan olduğunu, başımıza gelecek felaketleri bir düşünün" dedi.

​AK Partili Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Evren ilçesinde partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz Erdoğan: Kürdistan Kuzey Irak'ta, çok seviyorlarsa oraya gitsinler

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da biz kazanacağız. Batıda da Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz" sözünü hatırlatan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bu ne çirkin bir söz ya. Bizim bildiğimiz bu cennet vatanın her bir köşesinin her bir ucundaki en ufak toprak parçamızın adı Türkiye. Bundan başka hiçbir isim de kabul etmiyoruz zaten. Niyetleri çok açık, belli değil mi?"

Vatandaşların, 'Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir' sloganı üzerine Özhaseki, şunları söyledi:

"Kardeşiz tabii ki. Ama PKK'lılar asla kardeşimiz değil. Şimdi bu adamlar, 'batıda kaybettireceğiz' derken nereyi kastediyorlar? İstanbul'un, Adana'nın adını söylüyorlar. 'Aday çıkarmayacağız' diyorlar. Ankara'ya gelince es geçiyorlar. Biliyorlar ki; bizim hemşehrilerimiz, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlı. Bu katiller sürüsünü her gün lanetliyor. Ne olur yiğit olun. Çıkın deyin ki, 'bu bizim ortağımız'. Değilse yine çıkın deyin ki, 'bunlar Kandil'in uzantısı, lanet olsun, bunlar bizim ortağımız değil'. İkisini de söylemiyorlar."

''SANA DESTEK VERDİK, SEN DE BİZİ GÖR' DİYECEKLER'

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kazanması halinde 20 bin kişinin belediyede işe alınacağı iddiası üzerine konuşan Özhaseki, şöyle devam etti:

"'20 bin kişi işe adam alacakmışsınız, doğru mu?' Aynen soru bu. 'Ne gezsin ya, belediyenin bütçesi var mı? Belediyede 20 bin kişiye ihtiyaç var mı?' demiyorlar. Aynen şöyle söylüyorlar; 'Ne olacaktı, tabii alacağız'. Yarın bir gün o militanlar, PKK'lıların veyahut da kafasına göre değişik örgütlere mensup olanların, ki onlardan daha tehlikeli olan DHKP-C'nin, bu ülkeyi yıkmak isteyenlerin, bölmek isteyenlerin, bunları boş bırakacağını mı zannediyorsunuz? O listelere hiç dokunmayacaklarını mı zannediyorsunuz? 'Sana destek verdik, sen de bizi gör' diyecekler. Bu oyun çok oynandı Türkiye'de. Hepimiz biliyoruz zaten bu oyunu. İnsanların parklarında artık o militanlar olacak. Allah korusun, evine su parasını getiren tahsildarın militan olduğunu bir düşünün. Başımıza gelecek felaketleri bir düşünün. Allah korusun."