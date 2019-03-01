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16:40 01 Mart 2019
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    Eren Erdem

    CHP'li Erdem: Üye olduğum 2 örgüt var

    © AA /
    Türkiye
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    Yargılandığı FETÖ davasında esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan eski CHP Milletvekili Eren Erdem, "Benim üye olduğum 2 örgüt vardır. Biri CHP'dir, diğeri de Beşiktaş'tır" dedi.

    Yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla 5'i firari 10 sanıkla birlikte yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunması alındı.

    Eren Erdem
    © Fotoğraf : Arşiv
    CHP'li Erdem tek kişilik hücreden çıkarıldı
    İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Erdem ve Onur Kala ile tutuksuz yargılanan Turan Ababey, Emre Erciş ve Kutlu Esendemir katıldı.

    Duruşmada, tanık olarak dinlenilen Kemal Özkiraz, Erdem ile 5-6 yıl arkadaşlık yaptığını ve FETÖ iddialarını çok komik bulduğunu ifade ederek, "15 Temmuz darbe girişiminden 2-3 gün sonra Eren, bana 'Darbe başarılı olsa ilk beni öldürürlerdi' dedi. Ciddi şekilde korkuyordu. Arkadaşlarıyla arabada seyahat ederken sanıklardan Emre Erciş arkadaşımı aradı. Erciş, Twitter'da trol paylaşımlar yapıyordu. Arkadaşım ona, Eren Erdem'in takkeli fotoğrafını paylaştığı için, 'Yaptığın çok büyük günah' diye hitap etti. Erciş de arkadaşıma, 'Benim onunla olan hesabım bitmedi, FETÖ'cü olmadığını ben de biliyorum ama onu tutuklatana kadar uğraşacağım' ifadesini kullandı. Bizzat duydum, çok net hatırlıyorum" ifadelerini kullandı

    Tanık Özkiraz, Erdem'in, 'arkadaşının kim olduğu' sorusu üzerine, 'Avukat Fidel Okan' derken, söz alan sanık Erciş ise tanığın beyanlarını yalanladı.

    SAVCI, MİT TIR'LARI BELGELERİYLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSU YAPILMASINI TALEP ETTİ

    Eren Erdem
    © AA /
    'Belgeleri Tezcan'dan aldım' diyen CHP'li Erdem, MİT TIR'ları davasında tanık oldu
    Tanık beyanı ve gelen belgelerle ilgili görüşü sorulan duruşma savcısı, eski mütalaayı tekrar ederek tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Savcı ayrıca, Erdem hakkında MİT tırları soruşturmasında devlete ait gizli belgelerin usulsüz şekilde temin ve ifşa edilmesi suçunu işlediğine dair belgelere ulaşılması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

    Bu talebi değerlendiren mahkeme heyeti, MİT tırları soruşturmasının bizzat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi ve bu konuyla ilgili bugüne dek herhangi bir talepte bulunulmadığı için Erdem hakkında suç duyurusu yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Heyet, savcılığın soruşturmayı resen açabileceğini belirtti.

    'KENDİMİ İHRAÇ FAZLASI KOT PANTOLON GİBİ HİSSEDİYORUM'

    Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık Eren Erdem, 9 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Kendimi ihraç fazlası kot pantolon gibi hissediyorum. Siz beni tahliye ettiniz ama İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklanmama karar verdi. Vitrinde asılı kaldım. Kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklandım tekrar. Normalde bu kaçma şüphesiyle ilgili ihbarların olması gerekirdi, böyle bir ihbar yok ama yine de tutuklandım" dedi.

    Eren Erdem
    © AA /
    CHP'li Eren Erdem yeniden tutuklandı
    Tahliye kararı veren mahkeme heyetinin birçok konuda ezber bozduğunu ve bu durumun yargıya karşı beklenti içine girmesine yol açtığını aktaran Erdem, şöyle devam etti:

    "Birçok kişi mahkeme inisiyatifi dışında hukuka dıştan müdahale gerçekleştiğini söylüyor. 65 klasör bir saatte incelenerek tutuklamaya karar veriliyor ve bu mahkeme heyetinin yargılama boyunca bütün değerlendirmesi, gözlemleri es geçiliyor. Bu kadar kolay mı? Bu durumun hukuka uygun hale KHK'larla nasıl getirildiğini biliyoruz zaten. Gizli tanık olarak 'Yusuf' diye biri icat edildi, suçlanmam için. Mütalaadaki tek gerekçe bu. Bir televizyon kanalında 4 gündür aleyhime yayın yapılıyor. Oysa bu kişi duruşmada, 'Öyle bir durum yok' demişti. Savcılık mütalaada soruşturma beyanlarını esas alıyor ama duruşmadaki beyanları dikkate almıyor. AİHM ve Yargıtayın, 'örgüte yardım' suçuyla ilgili içtihatları var. Suçun oluşması için maddi unsurlar olmalı ama bu mütalaada eylem yok. Gizli tanık Yusuf'un gerekçelendirilmesi lazım. Bu Hazreti Yusuf gibi oldu. Kuyuları arayalım, söylediği çikolata kutusu yok. Niçin televizyonlarda konuşuluyor, suç duyurusunda bulundum zaten."

    Davada cevaplayacağı bir soru kalmadığı için beraat edeceğine inandığını kaydeden Erdem, "Benim üye olduğum 2 örgüt vardır. Biri CHP'dir, diğeri de Beşiktaş'tır. Beşiktaş bayrağı dışında kimsenin bayrağını paylaşmadım" dedi.

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    Etiketler:
    MİT Tırları, FETÖ, Beşiktaş, CHP, Emre Erciş, Kutlu Esendemir, Turan Ababey, Onur Kala, Fidel Okan, Eren Erdem, İstanbul
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