Temelli: Seçim zamanı Kürt, seçimden sonra Kurt oluyorlar

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün "Biz Kürtçe ninnilerle büyüdük" sözleriyle ilgili, "Bunlar biliyorsunuz seçim zamanı Kürt oluyorlar, Kürtlükleri akıllarına geliyor, seçim bitiyor Kurt oluyorlar" ifadesini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli seçim çalışmaları kapsamında Kars'ta vatandaşlara seslendi. Kars Valisi Türker Öksüz'ün miting için istenen salonu vermediğini söyleyen Temelli, "Allah'ın işine bakın ki bugün güneş açtı. Kars ne valiler gördü ne kayyumlar gördü, hiçbirinin adını hatırlamıyor, bunun da adını hatırlamayacak" diye konuştu.

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz Erdoğan: Kürdistan Kuzey Irak'ta, çok seviyorlarsa oraya gitsinler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "Biz Kürtçe ninnilerle büyüdük" sözlerini hatırlatan Temelli, "Bunlar biliyorsunuz, seçim zamanı Kürt oluyorlar, Kürtlükleri akıllarına geliyor, seçim bitiyor Kurt oluyorlar" dedi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı habere göre Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kürdistan'ı sevenler Kuzey Irak'a gitsin" sözleriyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Burası benim ülkem. Bu güzel ülke için siyaset yapıyoruz. Erdemimizle siyaset yapıyoruz, kimsenin hakkı değil bize erdem öğretmek. Bu erdem Kürt halkının 100 yıllık mücadelesinin sonucudur. Gitmek istiyorsanız buyurun gidin. Man Adası orada, New York'ta aldığınız dairelerinize gidin ama biz buradayız, burada da olmaya devam edeceğiz."