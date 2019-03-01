Adliyeye baltayla gelen kişi tutuklandı: 'Emekçi adamım, hayatımı bununla kazanıyorum'

Bakırköy Adalet Sarayı'na baltayla gelen Serdar Güç, 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan tutuklandı. Güç, "İçeri girdim ve bina girişindeki güvenlikçilere baltayı teslim ettim. Ne olduğunu sordular, 'Emekçi adamım, baltamla geldim, hayatımı bununla kazanıyorum' dedim. Kimseye bir kinim yoktu" dedi.

Bakırköy Adalet Sarayı'na baltayla girerken gözaltına alınan 28 yaşındaki Serdar Güç, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güç, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'nce 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan tutuklandı.

İfadesinde 'polise mukavemet' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası aldığına dair tebligat geldiğini söyleyen Güç, mağdur olmasına rağmen suçlandığını görünce ağırına gittiğini belirtti.

Güç, konuyla alakalı Bakırköy Adalet Sarayı'na geldiğini, yanında odun kestiği baltasının da olduğunu dile getirerek, "Adliyenin dış kapısından içeri girdim ve bina girişindeki güvenlikçilere baltayı teslim ettim. Bana ne olduğunu sordular. Ben de 'Emekçi adamım, baltamla geldim, hayatımı bununla kazanıyorum' dedim. Bunun üzerine güvenlik görevlisi bana neden getirdiğimi sordu. Ben de kendimi ifade edebilmek için getirdiğimi, kötü bir niyetim olmadığını söyledim. Kimseye bir kinim yoktu" ifadelerini kullandı.

Güç, adliyeye baltayla gelmenin suç olduğunu bilmediğini söyledi.