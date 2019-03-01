Erdoğan: Biz size bu toprakları böldürtmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Artvin'deki toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında "Neden beka meselesi dediğimiz anlıyor musunuz? İstiyorsan Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Defol oraya git. Ve biz size bu toprakları böldürtmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

— Son 10 yılda Artvin'de 26 katrilyon yatırım yaptık.

— Artvin dünyada marka oldu. Şimdi de kendi alanında en yüksek olmaya aday Yusufeli Barajı'nı yapıyoruz.

— Ülkemizin en büyük baraj yatırımını burada yaptık. Çoruh'u altın gerdanlıklarla donattık.

— Sağlıkta 10'u hastaneden oluşan toplan 14 tesisi şehrimize kattık.

— Artvin'de 723 konut projesini hayata geçirdik.

— Havalimanımızı 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz.

— İman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkarır.

— Artvin'i geçen yıl doğalgazla buluşturduk.

— Bugün Artvin'de 145 kalem eserin açılışını burada yapıyoruz.

— Sarp Sınır Kapımız'daki gümrük binalarımızı yenileme çalışmaları yapıyoruz.

— Yusufeli'nin yerine taşınması sırasında oluşan kamulaştırma ve hak sahipliği sorunlarını kısa sürede çözüyoruz.

— Bu yıl sonuna kadar TOBB ile birlikte çalışıyoruz. 2,5 milyon işsize inşallah iş temin edeceğiz.

— Yenilenen Sarp Sınır Kapısı yaklaşık 700 bin aracın ve 7 milyon insanın giriş çıkış yapmasını sağlayacak.

— Bu seçim bir beka meselesidir. Kimlere karşı hani bir tane mutabakat kurmuşlar ya kim var burada CHP var. Kim var burada bölücü terör örgütünün desteklediği parti var.

— Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Neden beka meselesi dediğimiz anlıyor musunuz? İstiyorsan Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Defol oraya git. Ve biz size bu toprakları böldürtmeyeceğiz.