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18:14 01 Mart 2019
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    Cinsel istismar

    'Yeğenimle birlikte olmuşsun, benimle de olacaksın' tehdidi cinsel istismarı ortaya çıkardı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Eskişehir'de geçen yıl 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. İstismarı, sanığın dayısının kıza attığı, "Yeğenimle birlikte olmuşsun. Benimle de birlikte olacaksın" mesajı ortaya çıkardı.

    İHA'nın aktardığı habere göre, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık 29 yaşındaki Yiğit Can K. ile taraf avukatları katıldı. Yiğit Can K.'nın dayısı 38 yaşındaki İrfan D. ise duruşmaya katılmadı.

    Mahkeme
    © AA /
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    Savunmasını yapan Yiğit Can K., suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Söz konusu kişinin o dönemde kız arkadaşı olduğunu iddia eden sanık, "Mağdurla sadece öpüştüm. Kız arkadaşımdı. İlişki söz konusu değildi" dedi.

    Mahkeme heyeti, Yiğit Can K.'yı 'küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçundan 13 yıl 4 ay hapse mahkum etti.

    Heyet, tutuklu sanık Yiğit Can K.'nın dayısı olan tutuksuz sanık İrfan D.'ye ise 'şantaj eyleminde bulunmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

    NE OLMUŞTU?

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf : Twitter
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    Eskişehir'de geçtiğimiz yıl temmuz ayında 16 yaşındaki İ.N.K.'nın telefonuna Yiğit Can K.'nın dayısı İrfan D.'den gelen "Yeğenimle birlikte olmuşsun. Benimle de birlikte olacaksın. Yoksa ailene anlatırım" mesajına istinaden mağdur kızın ailesi şikayette bulunmuştu.

    Kızın kızın sevgilisi tarafından cinsel istismara uğradığını itiraf etmesi üzerine Yiğit Can K. ve İrfan D. gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece Yiğit Can K. tutuklanırken, dayısı İrfan D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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    Etiketler:
    Hapis cezası, Tehdit, Cinsel istismar, Eskişehir
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